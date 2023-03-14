32 комментария

16 февраля на ютуб-канале ATP вышло видео, в котором Андрей Рублев говорил: «Я пока ни разу не выигрывал «Мастерсы», но надеюсь, что выиграю хотя бы один в какой-то день, в какой-то год, в какую-то жизнь».

Какой-то день наступил ровно два месяца спустя – 16 апреля в Монте-Карло Рублев перетерпел Хольгера Руне и впервые выиграл тысячник ATP. По реакции Андрея и его словам на корте было очевидно, что это была очень важная для него цель.

«Я столько мучился, чтобы выиграть этот чертов «Мастерс», – сказал Рублев в интервью сразу после матча. «Ты еще слишком молодой, – обратился он к Руне на церемонии награждения, – а у тебя уже есть «Мастерс». Хотя бы дал мне разик выиграть».

Рублев в свои 25 и сам еще далеко не ветеран, но «мучился» он действительно немало: победный «Мастерс» был 40-м в его карьере: дебютировал он на турнирах этой категории восемь лет назад, на 39 предыдущих дважды доходил до финала, еще дважды – до полуфинала, еще трижды – до четверти.

Для сравнения: ровеснику Рублева Александру Звереву для победы на «Мастерсе» потребовалось 14 попыток (два года, выиграл два первых финала), Карлосу Алькарасу – вообще семь (один год, выиграл все три, до которых дошел на данный момент).

Среди игроков из России Рублев тоже шел к «Мастерсу» дольше всех (в списке парадоксально отсутствует Евгений Кафельников, который провел 77 турниров категории, не выиграв ни один).

Впрочем, даже среди действующих игроков это далеко не рекорд: Григор Димитров выиграл свой с 49-й попытки (в 26 лет), Стэн Вавринка – с 67-й (в 29), а Марин Чилич – вообще с 71-й (в 27).

Вавринка, кстати, в том же сезоне, что взял первый «Мастерс», победил на «Шлеме». А потом еще на двух.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill