32 комментария

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Рублев наконец выиграл «чертов «Мастерс». Он шел к нему дольше Медведева и Сафина вместе взятых

Андрей Рублев Андрей Рублев
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Теннис Теннис

16 февраля на ютуб-канале ATP вышло видео, в котором Андрей Рублев говорил: «Я пока ни разу не выигрывал «Мастерсы», но надеюсь, что выиграю хотя бы один в какой-то день, в какой-то год, в какую-то жизнь».

Какой-то день наступил ровно два месяца спустя – 16 апреля в Монте-Карло Рублев перетерпел Хольгера Руне и впервые выиграл тысячник ATP. По реакции Андрея и его словам на корте было очевидно, что это была очень важная для него цель.

«Я столько мучился, чтобы выиграть этот чертов «Мастерс», – сказал Рублев в интервью сразу после матча. «Ты еще слишком молодой, – обратился он к Руне на церемонии награждения, – а у тебя уже есть «Мастерс». Хотя бы дал мне разик выиграть».

Рублев в свои 25 и сам еще далеко не ветеран, но «мучился» он действительно немало: победный «Мастерс» был 40-м в его карьере: дебютировал он на турнирах этой категории восемь лет назад, на 39 предыдущих дважды доходил до финала, еще дважды – до полуфинала, еще трижды – до четверти.

Для сравнения: ровеснику Рублева Александру Звереву для победы на «Мастерсе» потребовалось 14 попыток (два года, выиграл два первых финала), Карлосу Алькарасу – вообще семь (один год, выиграл все три, до которых дошел на данный момент).

Среди игроков из России Рублев тоже шел к «Мастерсу» дольше всех (в списке парадоксально отсутствует Евгений Кафельников, который провел 77 турниров категории, не выиграв ни один).

Впрочем, даже среди действующих игроков это далеко не рекорд: Григор Димитров выиграл свой с 49-й попытки (в 26 лет), Стэн Вавринка – с 67-й (в 29), а Марин Чилич – вообще с 71-й (в 27).

Вавринка, кстати, в том же сезоне, что взял первый «Мастерс», победил на «Шлеме». А потом еще на двух.

Рублев выиграл первый «Мастерс» в карьере! Вытащил решающий сет с 1:4 😍

«Я дурак – и ничего не поменялось». Андрей Рублев – о психологии и гневе в теннисе

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

32 комментария

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Антон Тимофеев
Эх, какой же потенциал был у Марата...
+54
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Ludmila
Бесконечно рада за Андрея, по-человечески он мне симпатичнее всех из нынешних.
Очень бы хотелось, чтобы эта победа придала ему уверенности и решимости, и чтобы этот мастерс был для него не последним. Ну и кто знает, может, когда звёзды сойдутся и так, что и на шлем удастся замахнуться.
+37
-1
+36
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Vitalii-Just
Ответ Антон Тимофеев
Эх, какой же потенциал был у Марата...
Да, что бы кто не говорил, но Марат был и остаётся самым талантливым теннисистом из России.... Он умел играть на всех покрытиях(полуфиналы на всех ТБШ у него есть)....Не знаю почему не сложилось у него... Может травмы, а может бабы.....Но потенциально он мог бы выиграть карьерный шлем и встать в один ряд с БИГ-3
+40
-4
+36
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Сычёв Олег
Просто Молодец!!!!Желаю ему выиграть ещё могоооооо титулов!! Я рад за него трудяга!!!
+13
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Александр Кучер
Ответ Buhmichael
Теперь в топ-15 без Мастерса только Рууд, Синнер, Оже и Тиафо. И что-то мне кажется что первым из них мастерс возьмет Тиафо))
Я больше склонен верить в Синнера. При удачной сетке, только Синнер способен воспользоваться этим. Остальные записались в беспросветные чокеры))
+15
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TR31HK
Кафельников ни разу не выигрывал мастерс? С 77 раз! Удивительно очень, спасибо, даже не подозревал....
+11
0
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Манагер22
Ответ SKA Rostov1992
Вавринка удивительный персонаж, при трёх шлемах всего лишь один Мастерс 😅
А-ля Кафельников - 2 ТБШ, первая ракета, но без мастерса
+11
-1
+10
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DeX
Вавринка уникум - 3 шлема и всего 1 мастерс
+8
0
+8
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Александра Стенмарк
Думаю этим обязан он Насте Павлюченковой. Вспомните Олимпиаду. Если бы не это обстоятельство, так бы и не верил в себя! Насте Респект!
+9
-2
+7
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Tarkovski
Ответ Vitalii-Just
Да, что бы кто не говорил, но Марат был и остаётся самым талантливым теннисистом из России.... Он умел играть на всех покрытиях(полуфиналы на всех ТБШ у него есть)....Не знаю почему не сложилось у него... Может травмы, а может бабы.....Но потенциально он мог бы выиграть карьерный шлем и встать в один ряд с БИГ-3
Ну так всегда было. Успех это не только талант, но и трудолюбие, концентрация на деле. Пахать надо. Вон Кирьос по потенциалу тоже топ, но с башкой проблемы. Усердия, терпения Марату не хватало
+5
0
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Евгений Птицын
Как Чесноков мог выиграть первый "Мастерс" с 12-й попытки, если турнир в Монте-Карло в 1990 году был вообще всего 3-м "Мастерсом" в истории?)
+6
-1
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Buhmichael
Теперь в топ-15 без Мастерса только Рууд, Синнер, Оже и Тиафо. И что-то мне кажется что первым из них мастерс возьмет Тиафо))
+7
-3
+4
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potch66
Дрон молодец, спасибо Тебе за праздник!
+4
0
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Картман
Ответ Антон Тимофеев
Эх, какой же потенциал был у Марата...
Марату, возможно. не хватало мотивации - в части "спортивной злости"... Зато человек получился хороший... Лейтон Хьюитт тоже выиграл 2 БШ и был в 2-х финалах. Но зато все соотечественники напротив его личных качеств использовали только слово "arrogant" (высокомерный го..юк).
+4
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Владимир Самсонов
Ответ Антон Тимофеев
Эх, какой же потенциал был у Марата...
Ну он его неплохо реализовал.
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Эмма Ши
Молодец Андрей!
+3
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
По Вавринке наверно точнее будет сказать, что он сначала выиграл первый шлем, а лишь потом выиграл Мастерс. Всё-таки до АО мастерсов нет.
+2
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Светлов
Победил на Пасху!
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ballerina
Отлегло!
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Новый Орлеан
Ответ Vitalii-Just
Да, что бы кто не говорил, но Марат был и остаётся самым талантливым теннисистом из России.... Он умел играть на всех покрытиях(полуфиналы на всех ТБШ у него есть)....Не знаю почему не сложилось у него... Может травмы, а может бабы.....Но потенциально он мог бы выиграть карьерный шлем и встать в один ряд с БИГ-3
Траву точно не любил. При такой подаче очень плохо на ней играл.
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open red
Дотерпел!
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Антон Тимофеев
Ответ Евгений Птицын
Как Чесноков мог выиграть первый "Мастерс" с 12-й попытки, если турнир в Монте-Карло в 1990 году был вообще всего 3-м "Мастерсом" в истории?)
Прекрасный вопрос))))
+2
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leon74
Он сам не верит,что сделал ЭТО.С победой Андрюха!
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mahurat
Тем не менее, Мастерс взят! Удачи!
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Игорь Дубов
Ответ Vitalii-Just
Да, что бы кто не говорил, но Марат был и остаётся самым талантливым теннисистом из России.... Он умел играть на всех покрытиях(полуфиналы на всех ТБШ у него есть)....Не знаю почему не сложилось у него... Может травмы, а может бабы.....Но потенциально он мог бы выиграть карьерный шлем и встать в один ряд с БИГ-3
И тут сразу понятно, что турниры выигрывают не талантом:)
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