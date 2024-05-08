«Боруссия» праздновала выход в финал вместе с фанатами: Ройс светился от счастья, а Шлоттербек чуть не покалечился

В финале ЛЧ впервые за четыре года выступит немецкий клуб.

«Боруссия» дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

До этого дня последней командой из Бундеслиги, доходившей до финала, была «Бавария». В 2020 году она выиграла турнир.

После матча в Париже игроки и тренерский штаб Дортмунда отправились к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать трибун с главным достоянием «Боруссии» - ее фанатами.

Марко Ройс буквально светился от счастья - свой последний матч за «Боруссию» он сыграет в финале ЛЧ, о чем еще можно мечтать?

А вот Нико Шлоттербек во время гуляний чуть не получил серьезную травму. К счастью, обошлось.

Возможно, лучшее футбольное фото сезона.