Неймар в «Интер Майами» - это реально? Бразилец хочет трансфера, а в сети вирусится ролик в стиле GTA
MSN снова в деле?
В конце марта нападающий «Аль-Хилаля» Неймар в интервью ESPN заявил, что хотел бы снова играть в одной команде с Лионелем Месси.
«Надеюсь, мы снова сможем играть вместе с Месси... Я бы с удовольствием сыграл в США. Хотел бы сыграть там хотя бы один сезон».
Таким образом, в «Интер Майами» возможно возрождение легендарного трио MSN (Месси-Суарес-Неймар), которое в составе «Барселоны» было лучшей атакующей связкой Европы, а возможно и всего мира.
На данный момент Неймар проходит реабилитацию после разрыва крестообразных связок колена, который он получил в октябре прошлого года в составе сборной Бразилии.
Прошлым летом «Аль-Хилаль» заплатил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов евро, но за саудовский клуб 32-летний нападающий успел сыграть только 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.