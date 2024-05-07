Неймар в «Интер Майами» - это реально? Бразилец хочет трансфера, а в сети вирусится ролик в стиле GTA

MSN снова в деле?

В конце марта нападающий «Аль-Хилаля» Неймар в интервью ESPN заявил, что хотел бы снова играть в одной команде с Лионелем Месси.

«Надеюсь, мы снова сможем играть вместе с Месси... Я бы с удовольствием сыграл в США. Хотел бы сыграть там хотя бы один сезон».

Таким образом, в «Интер Майами» возможно возрождение легендарного трио MSN (Месси-Суарес-Неймар), которое в составе «Барселоны» было лучшей атакующей связкой Европы, а возможно и всего мира.

На данный момент Неймар проходит реабилитацию после разрыва крестообразных связок колена, который он получил в октябре прошлого года в составе сборной Бразилии.

Прошлым летом «Аль-Хилаль» заплатил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов евро, но за саудовский клуб 32-летний нападающий успел сыграть только 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.