Цифры не врут. Эндрик уже превосходит 18-летних Винисиуса, Неймара и Роналдо по нескольким показателям

В финале бразильской Паулисты во время матча между «Палмейрасом» и «Сантосом» (2:0) на экран вывели сравнительную статистику, в которую включили сразу четверых игроков: Эндрика, Винисиуса Жуниора, Неймара и Роналдо.

Этих четверых футболистов, трое из которых связаны с «Мадридом» (Эндрик в скором времени сыграет за клуб), а двое с «Барселоной» (Роналдо отметился в обеих командах), сравнили по пяти показателям − титулы, голы, голы в финалах, игры за сборную и голы за сборную.

Всю статистику подбивали под одно − восемнадцатилетний возраст. Практически по всем сравнительным показателям (кроме количества голов − тут первым стал Роналдо и его умопомрачительные 45 мячей) лучшим стал будущий новичок «королевского клуба» Эндрик. В его активе уже четыре титула (двукратный чемпион Бразилии, победитель Паулисты и Суперкубка Бразилии), 21 гол на высшем уровне, два гола в финале, четыре игры за сборную, в которых он отличился дважды.

Стоит отметить, что в отличие от остальных бразильцев, попавших в сравнение, Эндрику все еще 17 лет. Он станет совершеннолетним только 21 июля. Кажется, что у парня большое будущее.