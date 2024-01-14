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Санчо признался, что у него есть «личные цели», которых он хочет достичь в «Боруссии». Но раскрывать их он не хочет

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Санчо вернулся на поле после четырехмесячного отстранения в «Манчестер Юнайтед». Вингер перебрался в дортмундскую «Боруссию» до конца сезона на правах аренды и почти сразу же получил игровое время.

Джейдон вышел на замену в матче против «Дармштадта» (3:0) и спустя 22 минуты сделал результативную передачу на Марко Ройса, забившего второй гол команды.

После игры журналисты Sky Sports спросили англичанина о его эмоциях от возвращения в бывший клуб и в футбол. Санчо ответил без стеснения:

«Моя цель — снова быть счастливым, вернуться на поле и помочь команде. Хочу вернуть ее в тройку лучших и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

У меня есть личные цели, о которых я пока не буду говорить. Я просто хочу помочь команде и очень позитивно настроен на вторую половину сезона».

Фанаты в соцсетях сразу же предположили, что в первую очередь Санчо хочет доказать Тен Хагу, что тот был не прав на его счет.

💬 «Парень явно подразумевал, что это будет сезон мести».

💬 «Нет никаких сомнений, что на его лице будет самая широкая улыбка, если Тен Хага уволят».

💬 «Это так неуважительно. Будет лучше, если он больше никогда не прикоснется к форме «Юнайтед».

💬 «Его личная цель – совершить больше результативных действий, чем все нападающие «МЮ».

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