📸Санчо вернулся в «Дортмунд» и отдал голевой пас. Но из-за фанатов о Тен Хаге забыть все равно не удалось

Не очень рады его видеть?

11 января «Дортмунд» и «Манчестер Юнайтед» наконец договорились об условиях аренды Джейдона Санчо. Англичанин вернулся в клуб, в котором стал звездой, манкунианцы избавились от игрока, который не устраивал Эрика тен Хага.

Джейдон приехал в Германию и первым же делом стал доказывать любовь к бывшему (теперь уже нынешнем) клубу: надел майку «Дортмунда» и поцеловал эмблему. Инсайдеры утверждают, что первый вопрос, который задал Санчо на базе немецкого клуба «а где Марко Ройс?» Сегодня он мастерски нашел его на поле и отдал голевую передачу: англичанин начал матч на скамейке, но появился на поле на 55-й минуте вместе с Ройсом.

Однако в перерыве матча у Джейдона Санчо могли случиться манчестерские флешбеки. Хавбек, который к тому времени еще не появился на поле, после свистка арбитра направлялся в подтрибунное помещение, когда услышал от гостевых фанатов следующую реплику: «Эрик тен Хаг хочет поговорить с тобой, ты ленивый уб****к».

Кажется, что сами того не зная, они придали футболисту дополнительную мотивацию. «Дортмунд» переиграл «Дармштадт» со счетом 3:0.