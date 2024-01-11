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Фанаты «МЮ» разозлились на Санчо за один жест, который Джейдон позволил себе в «Дортмунде»

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Джейдон Санчо перешел в «Дортмунд» на правах аренды до конца этого сезона после публичного конфликта с Эриком тен Хагом.

Санчо не играл с августа, и теперь хочет возобновить свою карьеру. Возвращение в «Дортмунд», где он играл с 2017 по 2021 год, показалось ему лучшим вариантом.

Команда Эдина Терзича занимает пятое место в Бундеслиге, отставая от «РБ Лейпциг» на шесть очков.

По приезде на базу «Боруссии» Санчо сказал: «Когда я вошел сегодня в раздевалку, то почувствовал себя как дома. Я знаю этот клуб изнутри.

Не могу дождаться, когда снова увижу товарищей по команде, выйду на поле, буду играть с улыбкой на лице, забивать голы и помогать команде квалифицироваться в Лигу чемпионов».

Первым, с кем обнялся Санчо, войдя в раздевалку, был Марко Ройс, который выглядел счастливым, увидев вингера.

Затем Джейдон посмотрел прямо в камеру и поцеловал значок «Дортмунда», несмотря на то что все еще числился игроком «Юнайтед». Фанаты «МЮ» в комментариях такой жест не оценили.

4 комментария
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он один из них , он один из Мстителей
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как же Тен Хаг гробить мю
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На фото, будто высморкнулся в майку)
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Ответ FortMinor
как же Тен Хаг гробить мю
Планомерно, с успехом.
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