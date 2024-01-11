«Отец?». Блогер и фанат CR7 по прозвищу Speed шокировал Феномена📹

Звезда YouTube и суперфанат Криштиану Роналду IShowSpeed в последнее время общается со многими известными футболистами. Недавно он добрался и до легендарного бразильца Роналдо. Однако, судя по всему, блоггер не особенно хорошо понимает, с кем ему повезло встретиться.

IShowSpeed удивил бывшего игрока «Реала», «Барселоны» и миланского «Интера» вопросом, является ли он отцом его тезки Роналду.

«У тебя такое же имя, как у Роналду, ты отец Роналду?»

Бразилец был совершенно сбит с толку вопросом и ответил:

«Что ты имеешь в виду? Я Роналдо, первый Роналдо».

Ситуация для IShowSpeed яснее не стала, поэтому он продолжил: «Вот именно, ты первый Роналду, значит ты отец Роналду?».

Интересно, что Феномен и CR7 пересеклись на поле лишь однажды, во время благотворительного матча, организованного легендой «Реала» и сборной Португалии Луишем Фигу. Это произошло в 2005 году на стадионе «Алгарве».