Фанат Роналду из США по прозвищу Speed теперь добрался и до другого Роналдо: он думал, что «зубастика» - геймер🤦🏼‍♂️

Скоро переплюнет Криша по известности.

Мы неоднократно рассказывали про чудоковатого фаната Криштиану Роналду из США по прозвищу «Скорость». За пару лет из просто фрика в футболке "МЮ" он превратился в весьма известного в футбольном мире персонажа.

Теперь американец добрался и до бразильца Роналдо, который, как и Speed, увлекается стримами. На опубликованном видео Speed даже уточняет у легендарного форварда, не геймер ли он.