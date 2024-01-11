Гаспачо
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Фанат Роналду из США по прозвищу Speed теперь добрался и до другого Роналдо: он думал, что «зубастика» - геймер🤦🏼‍♂️

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Скоро переплюнет Криша по известности.

Мы неоднократно рассказывали про чудоковатого фаната Криштиану Роналду из США по прозвищу «Скорость». За пару лет из просто фрика в футболке "МЮ" он превратился в весьма известного в футбольном мире персонажа.

Теперь американец добрался и до бразильца Роналдо, который, как и Speed, увлекается стримами. На опубликованном видео Speed даже уточняет у легендарного форварда, не геймер ли он.

7 комментариев
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Он думал что «зубастика» геймер.
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хватит постить этого дурачка бегунка
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Ответ Нефанатик
Он думал что «зубастика» геймер.
Федоров мастер копи паст!
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Я думал, что зубастик - зубастик, а он оказывается зубастика.
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«Чудоковатый»
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Ответ j9k4s6mx67
Федоров мастер копи паст!
За ним регулярно такое наблюдается. Надеюсь к старшим классам подтянет грамматику.
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