«Однажды я оставил телефон, а он написал вице-президенту, предложив ему мою сестру». Две истории о Гаттузо и Пирло, за которые их любят не только в Милане

Дженнаро Гаттузо исполнилось 46 лет. Достижения его карьеры можно перечислять бесконечно, но итальянца запомнят не только как хорошего футболиста.

Один из лучших друзей в карьере Гаттузо – Андреа Пирло. Вот две истории, за которые эту парочку любят не только итальянские болельщики.

Гаттузо любил давать пощечины Пирло

«Мы начинали вместе в команде U-15, выиграли Еврокубок U-21, Кубок мира, чемпионат... Все. Мы близкие друзья, но я надеюсь, что завтра у нас будет неприязнь», – вспоминал Гаттузо перед тренерским противостоянием с Пирло в Кубке Италии».

«Я дал ему больше пощечин, чем Бад Спенсер Терренсу Хиллу. Когда я увидел, как играет Андреа, я подумал, что мне лучше сменить профессию. Отличной карьеры игрока недостаточно, чтобы стать тренером. Нужно учиться, много работать... и мало спать. Я не верю, что «Ювентус» переживает кризис, и надеюсь, что мои игроки тоже. Они никогда не проигрывают две игры подряд. У него будут потери, но его команда невероятна. Они не должны почувствовать запах нашей крови».

О забытом телефоне

«Пирло, честно говоря, сукин сын. Однажды я оставил свой телефон на столе, и он отправил сообщение вице-президенту «Милана», предложив ему мою сестру», – расскзывал Гаттузо.