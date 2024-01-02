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«Я сказал, что он мне нравится». Хави подтвердил инетерес «Барсы» к одному игроку

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«Я сказал, что Алеиш Гарсия мне нравится», – заявил Хави журналистам.

«Я не разговаривал ни с ним, ни с каким-либо другим игроком. Я не знаю, сможем ли мы подписать кого-нибудь в этом месяце, но мы всегда на связи с Деку и президентом», – добавил он.

Сообщается, что «Барселона» считает подписание Алеиша Гарсии первоочередной задачей в январе. Сумма отступных за полузащитника составляет 20 млн евро, хотя некоторые источники утверждают, что она равна 12 млн евро. Пабло Торре, Ориоль Ромеу или Микаил Файе могут быть вовлечены в сделку.

Несколько недель назад Гарсия публично заявил о желании играть за «Барсу». 26-летний футболист стал одним из лучших полузащитников Европы в этом сезоне.

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