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Мальдини назвал трёх величайших игроков. Он опрокинул Роналду, но назвал Месси

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За 25 лет великой карьеры итальянский защитник «Милана» Паоло Мальдини противостоял многим легендарным игрокам.

В 2022 году вышел документальный фильм о Роналдо под названием «Феномен», а одним из спикеров был легенда «Милана». Когда Мальдини попросили назвать трех величайших игроков, которых он видел во время карьеры, он назвал Роналдо, Лионеля Месси и Диего Марадону.

Стоит отметить, что Паоло никогда не играл против экс-форварда «Барселоны» Месси. Однако итальянец впечатлился игроком, наблюдая за ним со стороны.

«Мне довелось играть против великих, величайших игроков, и я думаю, что лучшими из них были, конечно, Марадона, когда он играл за «Наполи», и Роналдо, когда он был в «Интере». Против Месси мне сыграть не удалось, потому что, слава богу, он был травмирован».

Журналист заметил, что это Лео повезло, что он никогда не играл против Мальдини, на что тот ответил: «Нет, нет, это мне повезло».

Известно, что в 2020 году, когда Паоло Мальдини был техническим директором «Милана», он пытался переманить Месси в «Милан», но его усилия были безуспешными.

«Когда я прочитал, что Месси может перейти в «Интер», я был в ярости», − рассказал он на подкасте PoretCast. − В течение 10 дней я пытался привезти его в «Милан», но потом мы поняли, что это невозможно. Я думаю, что такой игрок, как он, − это шоу для всех, даже если оно запоздалое. Этот человек способен делать вещи, которые всегда удивляют».

4 комментария
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Некрасивый Мальдини.
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В 2006-м играли с Барсой в ЛЧ в полуфинале, и за два матча Месси не сыграл ни минуты. А в 2011 и 12 годах Паоло завершил карьеру. А вот против Роналду он играл и не раз и всегда оставлял Пеналду с носом
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Если бы играл, то с лёгкостью забирал бы мяч у аргентинского пенальтиста
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