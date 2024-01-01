💣 В Испании пишут, что несколько клубов поддержавших УЕФА выразили готовность вести переговоры с Суперлигой

Появилась новая информация о плане по созданию Европейской футбольной Суперлиги.

Издание El Espanol сообщает: «В ближайшие месяцы Суперлига начнет новый раунд переговоров с клубами, в которых объяснит как бизнес-план, так и главенствующие принципы в спортивной сфере. Цель состоит в том, чтобы убедить наибольшее количество команд присоединиться к турниру.

Несколько клубов, которые выступили с заявлением в поддержку УЕФА после решения суда ЕС, уже связались с A22 Sports Management (материнская компания Европейской Суперлиги), чтобы начать обсуждение и узнать больше о проекте. Поэтому ожидается, что количество команд, готовых присоединиться к Суперлиге, будет расти в геометрической прогрессии в ближайшие месяцы».

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