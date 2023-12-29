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Мисс Испания, участница конкурса Мисс Вселенная и главная болельщица Кепы Аррисабалаги - знакомьтесь с Андреа Мартинес

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Голкипер «Мадрида» Кепа Аррисабалага в июне 2023 года связал себя узами брака с испанской моделью Андреа Мартинес.

Мартинес - бывшая победительница конкурса «Мисс Вселенная Испания», получившая этот титул в 2020 году. Она также участвовала в последующем конкурсе «Мисс Вселенная», но не смогла попасть в финальный топ-21.

Андреа Мартинес и Кепа Аррисабалага впервые были замечены вместе в начале 2022 года. Пара встречалась семь месяцев, прежде чем игрок сборной Испании задал главный вопрос девушке.

 

 

2 комментария
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Совет да любовь. 7 месяцев не мало ли? А вдруг она/он храпит или жрет козявки?
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"связал себя узами брака "

Заключил кабальный договор, попав в рабство
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