Мисс Испания, участница конкурса Мисс Вселенная и главная болельщица Кепы Аррисабалаги - знакомьтесь с Андреа Мартинес

Голкипер «Мадрида» Кепа Аррисабалага в июне 2023 года связал себя узами брака с испанской моделью Андреа Мартинес.

Мартинес - бывшая победительница конкурса «Мисс Вселенная Испания», получившая этот титул в 2020 году. Она также участвовала в последующем конкурсе «Мисс Вселенная», но не смогла попасть в финальный топ-21.

Андреа Мартинес и Кепа Аррисабалага впервые были замечены вместе в начале 2022 года. Пара встречалась семь месяцев, прежде чем игрок сборной Испании задал главный вопрос девушке.