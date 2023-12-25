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Марсело отметил Рождество с семьей, а его младший сын получил особенный подарок от Криштиану Роналду🎁

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Бывший капитан «Мадрида» Марсело встретил Рождество в компании семьи – супруги Кларисы и сыновей Энцо и Лиама. Бразилец поделился праздничными кадрами с подписчиками в социальных сетях, на которых также невозможно не отметить пушистую любимицу семьи – Лолу.

Младший сын футболиста Лиам получил на праздник особенный подарок от Криштиану Роналду. Португалец прислал сыну давнего приятеля свою футболку «Аль-Насра» с подписью. Лиам поблагодарил Криштиану в социальных сетях: «Спасибо большое, Криш. Я тебя обожаю, ты мой кумир».

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