Английская суперлига. Последний клуб АПЛ получает больше чемпиона Германии, а аутсайдер Бундеслиги − обладателя Скудетто 😮

Грустная финансовая раскладка.

Пользователь Reddit собрал удобную таблицу, которая дает оценить серьезный разрыв в финансовых возможностях в четырех ведущих европейских лигах. В нее он внес данные о выплатах, которые получают клубы АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А в зависимости от занятого ими места в таблице.

Вряд ли стало откровением, что в английской лиге самые щедрые призовые. Чемпион «Манчестер Сити» в прошлом сезоне получил 185,5 млн евро, а последняя команда − «Саутгемптон» − 115,3 млн. Для сравнения чемпион Бундеслиги «Бавария» заработал меньше − «всего» 108 млн.

Два лидера Ла Лиги − «Барселона» и «Мадрид» − получили 60,64 млн и 53,51 млн соответственно. Это уровень «Майнца» и «Хоффенхайма» − 9 и 12 команд немецкой лиги.

Самая печальная ситуация сложилась в Серии А. Чемпион прошлого сезона «Наполи» за победный сезон заработал всего 23,4 млн евро. Это на 8,3 млн меньше, чем последняя команда Германии − «Герта».

В Европе уже давно существует собственная Суперлига. Однако вспоминают о ней с этой точки зрения довольно редко. После анализа таблицы становится понятно, почему именно команды из Ла Лиги и Серии А лоббируют создание нового турнира, обещающего золотые горы.