Гаспачо
Блог

Английская суперлига. Последний клуб АПЛ получает больше чемпиона Германии, а аутсайдер Бундеслиги − обладателя Скудетто 😮

бундеслига Германия бундеслига Германия
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ла Лига Ла Лига
серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Бавария Бавария
Атлетико Атлетико
Манчестер Сити Манчестер Сити
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Суперлига Европы Суперлига Европы
Футбол Футбол

Грустная финансовая раскладка.

Пользователь Reddit собрал удобную таблицу, которая дает оценить серьезный разрыв в финансовых возможностях в четырех ведущих европейских лигах. В нее он внес данные о выплатах, которые получают клубы АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А в зависимости от занятого ими места в таблице.

Вряд ли стало откровением, что в английской лиге самые щедрые призовые. Чемпион «Манчестер Сити» в прошлом сезоне получил 185,5 млн евро, а последняя команда − «Саутгемптон» − 115,3 млн. Для сравнения чемпион Бундеслиги «Бавария» заработал меньше − «всего» 108 млн.

Два лидера Ла Лиги − «Барселона» и «Мадрид» − получили 60,64 млн и 53,51 млн соответственно. Это уровень «Майнца» и «Хоффенхайма» − 9 и 12 команд немецкой лиги.

Самая печальная ситуация сложилась в Серии А. Чемпион прошлого сезона «Наполи» за победный сезон заработал всего 23,4 млн евро. Это на 8,3 млн меньше, чем последняя команда Германии − «Герта».

В Европе уже давно существует собственная Суперлига. Однако вспоминают о ней с этой точки зрения довольно редко. После анализа таблицы становится понятно, почему именно команды из Ла Лиги и Серии А лоббируют создание нового турнира, обещающего золотые горы.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а вот тут то и должна работать монополия УЕФА и ФИФА, для того чтобы небыло такого разрыва, но увы...
+4
-1
+3
Безусловно, Суперлига даст многим европейским клубам новые возможности иначе мы получим одночемпионатную систему еврокубков под эгидой УЕФА. Здесь нет Франции, там ситуация лучше серии А, но хуже, чем в Ла Лиге.
+2
-1
+1
Еще бы таблицу с ЛЧ
0
0
0
Ответ Максат Тобыш
Не разбираешся в сути
ок, хорошо что ты разбираешься
0
0
0
Ответ Артём Поддубный
а вот тут то и должна работать монополия УЕФА и ФИФА, для того чтобы небыло такого разрыва, но увы...
Эти деньги зарабатываются честными рекламными спонсорами. А, чтобы им эти деньги платили в Англии играют в очень интенсивный футбол, который вы надеменно называете "бей-беги" лигой. Я редко смотрю Ла Лигу, но каждый раз, когда я это делаю против Реала и Барсы команды уже выходят проигравшими, очень редко навязывают борьбу, когда в АПЛ каждый раз выходят как на последний матч жизни, а еще судьи очень благосклонны к Реалу и Барсе отсюда и вечные обвинения в обе стороны, что их тащут судьи!

Что мешает Ла Лиге привлечь спонсоров?
Почему подавляющее количество зрителей хотят смотреть именно АПЛ? задумайтесь.
0
0
0
Ответ Noob Saibot
Еще бы таблицу с ЛЧ
лучше топов испании, германии и италии в апл.. вот бы красота была, мммм....
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий