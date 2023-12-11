«Я спросил его, не пропало ли у него желание играть за «Барсу». Спортдир «Жироны» пошутил над Алеишем Гарсией после исторической победы над «блауграной»

В воскресенье «Барселона» впервые в истории потерпела поражение от «Жироны». «Блауграна» не смогла противостоять прекрасно организованной и мотивированной команде Мичела Санчеса и проиграли со счетом 2:4. Теперь команда Хави отстает от каталонских соперников, лидирующих в турнирной таблице, на 7 очков.

Несмотря на то, что «Жирона» в этом сезоне добивается небывалых успехов, недавно полузащитник «бело-красных» Алеиш Гарсия заявил, что был бы рад перейти в стан «сине-гранатовых»:

«Я хотел бы играть за «Барселону». Это клуб, за которым я следил с детства и который мне всегда нравился».

Однако после очной встречи, в которой жиронцы одержали верх, Гарсия, кажется, поменял свое мнение.

Кике Карсель, спортивный директор «бело-красных», рассказал журналистам о разговоре с Алеишем:

«После матча я полушутя спросил его, не пропало ли у него желание играть за «Барсу». Он ответил, что останется с нами».