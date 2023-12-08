😱 Восхищаетесь обороной «Реала»? А что насчет «Интера»? Прямо сейчас это вторая защита в Европе

«Интер» доминирует в Серии А и показывает великолепные результаты в Лиге чемпионов.

Особенно впечатляют показатели миланцев в обороне, которые превосходят даже успехи мадридского «Реала».

Gazzetta dello Sport назвала оборонительную линию «Интера» ключевой в успехе команды. С этим трудно поспорить, учитывая, что клуб пропускает в среднем 0,5 гола за игру в Серии А.

Итальянские СМИ считают Яна Зоммера - главным кудесником лучшей обороны Италии. Его навыки управления защитой помогли команде заработать негласное звание «второй лучшей защиты Европы». «Интер» уступает лишь французской «Ницце», пропустившей лишь 5 голов в 14 матчах Лиги 1.

Gazzetta dello Sport пишет: «Нерадзури» - это почти непробиваемая для соперников стена. Зоммера пробили всего 2 раза в 7 выездных матчах Серии А. Это цифры, которыми никто в Европе не может похвастаться.

Случайность или достижение?