Вау! Лео Месси может появиться в GTA VI - этому уже есть как минимум одно подтверждение 🔥🔥🔥

Игра выйдет в следующем году.

В дебютном трейлере разработчики показали главных героев игры — Лусию и Джейсона. Лусия станет первым главным героем-женщиной в серии Grand Theft Auto.

Действие шестой Grand Theft Auto VI будет происходить в любимом поклонниками серии Вайс-Сити, но будет там и ныне родной для Месси Майами, причем в игре он выйдет под названием Leonidia. Фанаты уже в предвкушении увидеть Лео одним из персонажей игры.

Релиз запланирован только на 2025 год, Том Уоррен главный редактор издания The Verge, поспешил сообщить у себя в микроблоге, что Grand Theft Auto VI подтверждена для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.