Гаспачо
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Вау! Лео Месси может появиться в GTA VI - этому уже есть как минимум одно подтверждение 🔥🔥🔥

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Игра выйдет в следующем году.

В дебютном трейлере разработчики показали главных героев игры — Лусию и Джейсона. Лусия станет первым главным героем-женщиной в серии Grand Theft Auto.

Действие шестой Grand Theft Auto VI будет происходить в любимом поклонниками серии Вайс-Сити, но будет там и ныне родной для Месси Майами, причем в игре он выйдет под названием Leonidia. Фанаты уже в предвкушении увидеть Лео одним из персонажей игры.

Релиз запланирован только на 2025 год, Том Уоррен главный редактор издания The Verge, поспешил сообщить у себя в микроблоге, что Grand Theft Auto VI подтверждена для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

6 комментариев
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1) Гта выйдет в 2025, а не 2024.
2) Маями не родной город для Месси
3) И самое главное, где в статье раскрыт заголовок? Кто сказал, что Месси появится в гта? Какие-то инсайды, может? Нет ничего.
4) Кто-нибудь расскажет, как можно этот так сказать блог добавить в черный список и никогда не видеть больше этих «статей»? Каждую неделю я ведусь на этот кликбейт, еще пару таких статей и спортс точно вылетит из закладок браузера.
+15
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+15
Ответ MFORCE
Будет забавно )
навалять ему на улице
+8
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Ну нейросетка же, ну люди...
+3
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Будет забавно )
+2
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Чего то он длинный?
+2
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Зачем к картинке такие длинные ноги приделали?
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