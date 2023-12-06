Вау! Лео Месси может появиться в GTA VI - этому уже есть как минимум одно подтверждение 🔥🔥🔥
Игра выйдет в следующем году.
В дебютном трейлере разработчики показали главных героев игры — Лусию и Джейсона. Лусия станет первым главным героем-женщиной в серии Grand Theft Auto.
Действие шестой Grand Theft Auto VI будет происходить в любимом поклонниками серии Вайс-Сити, но будет там и ныне родной для Месси Майами, причем в игре он выйдет под названием Leonidia. Фанаты уже в предвкушении увидеть Лео одним из персонажей игры.
Релиз запланирован только на 2025 год, Том Уоррен главный редактор издания The Verge, поспешил сообщить у себя в микроблоге, что Grand Theft Auto VI подтверждена для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.
2) Маями не родной город для Месси
3) И самое главное, где в статье раскрыт заголовок? Кто сказал, что Месси появится в гта? Какие-то инсайды, может? Нет ничего.
4) Кто-нибудь расскажет, как можно этот так сказать блог добавить в черный список и никогда не видеть больше этих «статей»? Каждую неделю я ведусь на этот кликбейт, еще пару таких статей и спортс точно вылетит из закладок браузера.