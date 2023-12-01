💍 Роналдо женился в пятый раз! Его пассия - религиозная бразильская модель. Оформлением свадьбы занимался лично Армани 😱

Экс-звезда «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо недавно женился в пятый раз. Его новая пассия - Селина Локс.

Девушка родилась 4 марта 1990 года, выбрав карьеру модели, а позже и бизнес-леди. Она регулярно появляется на обложках модных журналов, таких как Vogue, и имеет свой собственный бренд косметики под названием Celina Locks Beauty.

Молодожены справили свадьбу на Ибице. Выбор места был во многом связан с духовным аспектом. Роналдо и Селина - католики.

На Ибице как раз нашлась небольшая церковь, прекрасно отвечающая запросам пары.

«Религиозный брак - это больше, чем союз сердец, это праздник веры, это приверженность общим ценностям и постоянное напоминание о том, что любовь и духовность идут рука об руку.

Это божественное благословение, которое укрепляет связь и направляет нас вперед, делая путешествие значимым и священным», - написала девушка в соцсетях.

А еще любопытно, что и Роналдо и Локс были в нарядах от Giorgio Armani. Vogue сообщает, что лично Армани занимался дизайном мероприятия.

И это неудивительно, ведь Селина - посол итальянского бренда.

Еще фото со свадьбы.

Рады за молодых?