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💍 Роналдо женился в пятый раз! Его пассия - религиозная бразильская модель. Оформлением свадьбы занимался лично Армани 😱

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Экс-звезда «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо недавно женился в пятый раз. Его новая пассия - Селина Локс.

Девушка родилась 4 марта 1990 года, выбрав карьеру модели, а позже и бизнес-леди. Она регулярно появляется на обложках модных журналов, таких как Vogue, и имеет свой собственный бренд косметики под названием Celina Locks Beauty.

Молодожены справили свадьбу на Ибице. Выбор места был во многом связан с духовным аспектом. Роналдо и Селина - католики.

На Ибице как раз нашлась небольшая церковь, прекрасно отвечающая запросам пары.

«Религиозный брак - это больше, чем союз сердец, это праздник веры, это приверженность общим ценностям и постоянное напоминание о том, что любовь и духовность идут рука об руку.

Это божественное благословение, которое укрепляет связь и направляет нас вперед, делая путешествие значимым и священным», - написала девушка в соцсетях.

А еще любопытно, что и Роналдо и Локс были в нарядах от Giorgio Armani. Vogue сообщает, что лично Армани занимался дизайном мероприятия.

И это неудивительно, ведь Селина - посол итальянского бренда.

Еще фото со свадьбы.

Рады за молодых?

23 комментария
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Религиозная модель.
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Религиозная модель это как? на фотоссесиях прикрывает интимные места библией?
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Привычка жениться
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Ещё не все денежки профукал?
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Ответ Бандана Тима
Религиозная модель это как? на фотоссесиях прикрывает интимные места библией?
А дома иногда переодевается в монашку.
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ничего хорошего в этом не вижу
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"Духовный аспект" и "Ибица" для меня абсолютно не сочетаемы.
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Никогда не понимал этого свадебного пафоса.
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Скоро религиозные про..ки будут
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Ответ Уся Ваткин
Привычка жениться
Даже Роналдо без штампа в паспорте никто не дает
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Судя по фоткам, она такая же религиозная как я космонавт
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Пента-трик
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Между 5й и 6й перерывчик небольшой)
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у него всё стильно и чётко, из охламона человека Армани сделал, но это не на долго
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Зубастик похудел что ли по такому поводу?
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Рады, но не от чистого сердца
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Похоже он влюблен и счастлив
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Декольтеанство?
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А Ким Чен Ын ее не раздавит?
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Что за религия у этой дамы? "Кто верит в Магомеда, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в Чёрта назло всем - хорошую религию придумали индусы - что мы, отдав концы, не умираем насовсем!"®
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Видимо Роналду разбирается в брачных договорах, если без проблем разводится с этими моделями-жен.
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Женился в пятый раз? И это не предел.
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Ответ JamesBulger7
Никогда не понимал этого свадебного пафоса.
Женщины празднуют победу над мужчинами
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