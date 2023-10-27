Автобус «Боруссии» оштрафовали за неправильную парковку в Ньюкасле! Городской совет уже придумал, как получить деньги

Дортмундская «Боруссии» с минимальным счетом обыграла «Ньюкасл» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Победа позволила «шмелям» подняться на второе место в группе F. Лидером стал «ПСЖ», «Ньюкасл» расположился на третьей строчке, а замыкает квартет «Милан».

Но все же выезд дортмундцев прошел не совсем гладко. Соцсети облетело видео, на котором сотрудник отдела общественного порядка Ньюкасла кладет штраф под «дворники» командного автобуса «Боруссии».

Фанат «Ньюкасла», который снял и опубликовал видео, рассказал журналистам о своем разговоре с тренерским штабом «шмелей»:

«Я спросил их, привезли ли они команду, чтобы помочь мне вырыть яму [после поражения от «сорок»]. Они смеялись и не могли понять, что я говорю. Я немного притормозил, все объяснил, тогда они поняли, что я говорю о результате игры. Мы поговорили о матче, они сказали, что «Ньюкасл» сыграл превосходно».

Совет Северного Тайнсайда подтвердил, что автобус «шмелей» действительно был оштрафован за неправильную парковку. «Боруссия» попала на целых 50 фунтов стерлингов! Но если штраф будет выплачен в течение 14 дней, сумма уменьшится до 25 фунтов.

Городской совет Ньюкасла уже придумал, как получить деньги. Чиновники будут ждать ответной встречи команд в Дортмунде:

«Наши сотрудники правоохранительных органов обязаны выписывать штраф, если транспортное средство припарковано с нарушением действующих ограничений. Но если нашим гостям [«Боруссии»] будет удобно, мы поговорим с Эдди [Хау] и парнями. Попросим их привезти нам деньги после того, как они возьмут реванш в Дортмунде.

Мы надеемся, что штраф и пасмурная погода на Северо-востоке не помешали им [«Боруссии»] совершить поездку к нашему потрясающему побережью».

Ответная встреча состоится 7 ноября. Надеемся, Ватцке и его команда успеют собрать 25 фунтов к этому моменту.