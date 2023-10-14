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📹Друг Месси и кипер «Тигреса» Гусман впечатлил стюарда реакцией: мастерски поймал брошенную с трибуны вещь

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Как он это сделал?

В финале Campeones Cup, который традиционно играется между обладателем Кубка МЛС и Кубка Мексики, встретились «Лос-Анджелес» (не путать с «Гэлакси») и «Тигрес». Матч дошел до серии одиннадцатиметровых, в которых было очень жарко.

В какой-то момент болельщики американской команды начали бросать в сторону вратаря «Тигреса» Науэль Гусмана бутылки и обливать его водой. Кипера защищали охранники стадиона, а затем произошло это.

Сперва трио облили водой, а затем кто-то особенно точный швырнул емкость с жидкостью прямо в Гусмана. Тот продемонстрировал свои вратарские навыки, поймав летящую бутылку в перчатку, чем сильно впечатлил стюарда.

▪️ Науэль Гусман родился в Росарио и воспитывался в академии «Ньюэллс Олд Бойз». Он всего на год старше Лионеля Месси, но они явно играли за одну юношескую команду. Гусмана вызывали в сборную Аргентины третьим вратарем и в пик критики Лео он постоянно заступался за него.

▪️ В 2020 году Гусман забил гол, который позволил «Тигресу» по сумме двух матчей выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Он пришел на выполнение штрафного и после навеса головой отправил мяч в ворота. Аргентинцу даже хотел установить в Мексике прижизненный памятник.

▪️ В контракте Гусмана есть пункт о том, что если Лионель Месси решит вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз», то Науэля, где бы он не играл, отпустят в клуб, который его воспитал.

▪️ В августе 2023 года в 1/16 финала Кубка Лиг Науэль Гусман продемонстрировал навыки мима. Во время серии пенальти аргентинец изображал, что перед ним невидимая стена. Отразить удар это не помогло, но за попытку лайк.

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