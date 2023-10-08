Гаспачо
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😢 Телохранитель Месси молниеносно поймал ребенка, рвавшемуся к кумиру. Дальше случилось то, что фанаты посчитали лишним... 😱

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Телохранитель Лионеля Месси, о котором вы уже слышали, снова стал центром внимания в соцсетях.

Многие фанаты решили, что у бывшего морпеха стоит задача «защитить» Лео Месси от контакта с людьми любой ценой. Оказалось, что есть исключения.

Фанаты обсуждают яркий эпизод, показавший обе стороны медали, а еще потрясающую реакцию Яссина Чеуко.

После короткого диалога, телохранитель подвел ребенка к Месси, который сделал с ним совместное фото и подписал футболку.

Фанаты неоднозначно отнеслись к происшествию.

💭 «Это круто. Но я думаю, что такие моменты все еще побуждает фанатов так поступать».

💭 «Не поощряйте их».

💭 «Суперопасный прецедент».

А как бы поступили вы?

4 комментария

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Сергей Пасечный
ну с другой стороны, мы не видим всей картины. у человека по-любому есть контракт, в котором прописано все чёрным по белому, что можно допускать что нет, и если он работал в спецназа и был в горячих точках, то человек отрабатывает на совесть свои обязанности, так что все делает просто на 11 из 10))
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FootballFan
Людям, вроде этого малолетнего гринго, не мешало бы вначале научится уважать личное пространство других, может тогда не пришлось бы Месси или кому бы то не было нанимать спецназ в охрану.
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