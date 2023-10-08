😢 Телохранитель Месси молниеносно поймал ребенка, рвавшемуся к кумиру. Дальше случилось то, что фанаты посчитали лишним... 😱
Телохранитель Лионеля Месси, о котором вы уже слышали, снова стал центром внимания в соцсетях.
Многие фанаты решили, что у бывшего морпеха стоит задача «защитить» Лео Месси от контакта с людьми любой ценой. Оказалось, что есть исключения.
Фанаты обсуждают яркий эпизод, показавший обе стороны медали, а еще потрясающую реакцию Яссина Чеуко.
После короткого диалога, телохранитель подвел ребенка к Месси, который сделал с ним совместное фото и подписал футболку.
Фанаты неоднозначно отнеслись к происшествию.
💭 «Это круто. Но я думаю, что такие моменты все еще побуждает фанатов так поступать».
💭 «Не поощряйте их».
💭 «Суперопасный прецедент».
А как бы поступили вы?
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