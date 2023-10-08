😢 Телохранитель Месси молниеносно поймал ребенка, рвавшемуся к кумиру. Дальше случилось то, что фанаты посчитали лишним... 😱

Телохранитель Лионеля Месси, о котором вы уже слышали, снова стал центром внимания в соцсетях.

Многие фанаты решили, что у бывшего морпеха стоит задача «защитить» Лео Месси от контакта с людьми любой ценой. Оказалось, что есть исключения.

Фанаты обсуждают яркий эпизод, показавший обе стороны медали, а еще потрясающую реакцию Яссина Чеуко.

После короткого диалога, телохранитель подвел ребенка к Месси, который сделал с ним совместное фото и подписал футболку.

Фанаты неоднозначно отнеслись к происшествию.

💭 «Это круто. Но я думаю, что такие моменты все еще побуждает фанатов так поступать».

💭 «Не поощряйте их».

💭 «Суперопасный прецедент».

А как бы поступили вы?