Но за последние 13 лет Лео вырвался вперед.

На прошлой неделе вышло продолжение серии FIFA, но уже под новым названием - EA Sports FC 24. Правда рейтинги Роналду и Месси в игре были известны задолго до официального релиза игры.

У Месси аж на 4 балла выше рейтинг, чем у Роналду. Впрочем, такая тенденция имеет место быть последние 13 лет, а вот до этого создатели симулятора стабильно считали Роналду сильнее Месси.