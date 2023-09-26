Гаспачо
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Создатели FIFA долгое время ставили Роналду выше Месси: в какой-то момент португалец вел 7:0 по рейтингам в игре😱

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Но за последние 13 лет Лео вырвался вперед.

На прошлой неделе вышло продолжение серии FIFA, но уже под новым названием - EA Sports FC 24. Правда рейтинги Роналду и Месси в игре были известны задолго до официального релиза игры.

У Месси аж на 4 балла выше рейтинг, чем у Роналду. Впрочем, такая тенденция имеет место быть последние 13 лет, а вот до этого создатели симулятора стабильно считали Роналду сильнее Месси.

2 комментария

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Hella black
Карточка 🍓 это шедевр ровно такой же как и бюст 🥴 в Мадейре
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starwars
На превью есть хотя бы сравнение из FIFA 04 (хотя тогда ни карточек, ни УТ не было), ожидал увидеть сравнения из каждого года FIFA, но в посте только 1 картинка из FC 24?
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