Действительно достойный поступок.

Во вторник стартует азиатская Лига чемпионов - «Аль-Наср» Роналду начнет турнир матчем в Иране, где, как выяснилось, просто с ума сходят по Кришу.

Но одному юному болельщику повезло больше остальных - его в свой номер пригласил сам Роналду, поскольку ранее мальчика не допустила до португальца охрана. Судя по кадрам, мальчуган остался в диком восторге.