Гаспачо
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Большое сердце Роналду❤️❤️❤️ Пригласил к себе в номер иранского мальчика, которого ранее не допустила охрана

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Действительно достойный поступок.

Во вторник стартует азиатская Лига чемпионов - «Аль-Наср» Роналду начнет турнир матчем в Иране, где, как выяснилось, просто с ума сходят по Кришу.

Но одному юному болельщику повезло больше остальных - его в свой номер пригласил сам Роналду, поскольку ранее мальчика не допустила до португальца охрана. Судя по кадрам, мальчуган остался в диком восторге.

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