9 комментариев

Холанд может готовить смокинг и победную речь?

ФИФА назвала претендентов на премию The Best лучшему игроку 2023 года. В число претендентов на награду от ФИФА включены 12 футболистов.

В список попали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Деклан Райс («Вест Хэм» / «Арсенал»), Марцело Брозович («Интер» / «Аль-Наср»).

Месси в списке, но скорее по инерции - прошлый клубный сезон Лео провел весьма средне, а победа на ЧМ ему ничем не поможет. Все дело в том, что при составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

Таким образом, достижения на ЧМ-2022 не учитываются при выборе победителя.