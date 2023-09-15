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Месси вряд ли получит премию The Best от ФИФА - все дело в условиях выбора победителя😱

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Холанд может готовить смокинг и победную речь?

ФИФА назвала претендентов на премию The Best лучшему игроку 2023 года. В число претендентов на награду от ФИФА включены 12 футболистов.

В список попали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Деклан Райс («Вест Хэм» / «Арсенал»), Марцело Брозович («Интер» / «Аль-Наср»).

Месси в списке, но скорее по инерции - прошлый клубный сезон Лео провел весьма средне, а победа на ЧМ ему ничем не поможет. Все дело в том, что при составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

Таким образом, достижения на ЧМ-2022 не учитываются при выборе победителя.

9 комментариев

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VERBLYUD
Месси, Скалони и Эми Мартинес уже получали эту награду за 2022 год(за ЧМ), так что на этот раз будут другие победители. Просто странно, что награду за 2023 год решили вручать в октябре.
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VERBLYUD
"прошлый клубный сезон Лео провел весьма средне..." Всем бы провести такой средний сезон. 21+20(0 с пенальти), Чемпион Франции, Суперкубок Франции, лучший иностранный игрок Лиги 1, МВП Суперкубка Франции, лучший ассистент топ-5 лиг.
+7
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+6
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Durdy turkmen
Поздравляю Эрлинга за достижение!*заранее
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VERBLYUD
Ответ #SharkTeam
Ляказетт в лиге 1 по Г+П столько же набрал, но его никто нигде даже не котирует
У Ляказетта половина голов с пенальти и у него нет 2 трофея за клуб. Никто не говорит, что Месси должен получить эту награду, но раз в списке есть Хвича, Мбаппе, Райс, то Лионель тоже должен быть, он точно не был хуже них в указанный период.
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Tore2016
Чужого Месси не надо, ему и своих хватает...
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VERBLYUD
Ответ Durdy turkmen
Поздравляю Эрлинга за достижение!*заранее
Надеемся, что голосующие будут рассуждать адекватно и награду получит либо Родри, либо Де Брюйне. Замыкатели не заслуживают такие награды.
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#SharkTeam
Ответ VERBLYUD
"прошлый клубный сезон Лео провел весьма средне..." Всем бы провести такой средний сезон. 21+20(0 с пенальти), Чемпион Франции, Суперкубок Франции, лучший иностранный игрок Лиги 1, МВП Суперкубка Франции, лучший ассистент топ-5 лиг.
Ляказетт в лиге 1 по Г+П столько же набрал, но его никто нигде даже не котирует
+2
-2
0
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