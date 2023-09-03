36 комментариев

«Хетафе» спасло видео.

На 24-й минуте матча «Мадрида» и «Хетафе» произошел момент, который удалось исправить только при помощи видеоповтора. Джуд Беллингем врывался в штрафную и, казалось бы, получил подножку, после которой рухнул на газон.

Главный судья матча Марио Мелеро Лопес ни секунды не колеблясь указал на точку. Однако вмешался VAR, который посоветовал самостоятельно сходить к монитору и пересмотреть момент. В это время англичанин пытался завезти домашние трибуны и ждал, когда уже дадут свисток о пробитии одиннадцатиметрового.

Вот только на повторе было ясно видно, что воспитанник «Барселоны» и нынешний игрок «Хетафе» Карлес Аленья хоть и выставил ногу навстречу Беллингему, однако касания не было. Джуд ждал, что будет подножка, потому решил предвосхитить ее и рухнул на поле без контакта.

Мелеро Лопес отменил назначение пенальти, а Аленья пытался спорить и выпрашивать желтую за симуляцию, но все было тщетно.

Во втором тайме «Мадрид» смотрел намного сильнее «Хетафе» и на 90+5 минуте именно Беллингем принес своей команде победу. Это пятый гол для новичка в четырех матчах Ла Лиги.