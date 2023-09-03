Гаспачо
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Первый нырок этого сезона− ✅ Судья купился на падение Беллингема, но в эпизод вмешался VAR

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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«Хетафе» спасло видео.

На 24-й минуте матча «Мадрида» и «Хетафе» произошел момент, который удалось исправить только при помощи видеоповтора. Джуд Беллингем врывался в штрафную и, казалось бы, получил подножку, после которой рухнул на газон.

Главный судья матча Марио Мелеро Лопес ни секунды не колеблясь указал на точку. Однако вмешался VAR, который посоветовал самостоятельно сходить к монитору и пересмотреть момент. В это время англичанин пытался завезти домашние трибуны и ждал, когда уже дадут свисток о пробитии одиннадцатиметрового.

Вот только на повторе было ясно видно, что воспитанник «Барселоны» и нынешний игрок «Хетафе» Карлес Аленья хоть и выставил ногу навстречу Беллингему, однако касания не было. Джуд ждал, что будет подножка, потому решил предвосхитить ее и рухнул на поле без контакта.

Мелеро Лопес отменил назначение пенальти, а Аленья пытался спорить и выпрашивать желтую за симуляцию, но все было тщетно.

Во втором тайме «Мадрид» смотрел намного сильнее «Хетафе» и на 90+5 минуте именно Беллингем принес своей команде победу. Это пятый гол для новичка в четырех матчах Ла Лиги.

36 комментариев

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Роман
Барсофанский паблик)) Сюда только заходить поржать.
+55
-8
+47
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Ophiomorph
О, этот блог никогда не разочаровывает дешёвыми набросами на вентилятор и вагоном плюсов сразу за пару минут.
+31
-2
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Виктор Никитин
Ответ wizard58
Справедливости ради, Джуд действительно завалился сам. Немного напрягает такое, не хочу, что бы в команде были симулянты, аля бускец или альба. А вот второй эпизод с Джудом был спорный, но судья решил забить на его разбор. Пох, идём дальше по чемпу, сносим всем головы
второй эпизод в каком месте был спорный? чистая пенка
+17
-3
+14
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xDe xDe
Ответ wizard58
Справедливости ради, Джуд действительно завалился сам. Немного напрягает такое, не хочу, что бы в команде были симулянты, аля бускец или альба. А вот второй эпизод с Джудом был спорный, но судья решил забить на его разбор. Пох, идём дальше по чемпу, сносим всем головы
Да, Джуд собирался вынудить сфолить, но деф успел остановить ногу, и получился забавный нырок. ВАР здесь справедлив. С другой стороны, неясно, почему второй эпизод даже рассматривать не стали, хотя как раз там Джуда действительно скосили по лодыжке.
+10
-1
+9
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Ophiomorph
Ответ Роман
Барсофанский паблик)) Сюда только заходить поржать.
Он не барсофанский, а просто любящий разводить срачи.
+8
-2
+6
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Константин Б
Спортс, заведите нового корректора. Кроффь ис глас.
+4
0
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Нефанатик
Да будет срач
+6
-2
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Maskulin
Интересно, а сейчас за симуляции дают желтые или нет?Или только за чесание носа
+3
0
+3
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wizard58
Справедливости ради, Джуд действительно завалился сам. Немного напрягает такое, не хочу, что бы в команде были симулянты, аля бускец или альба. А вот второй эпизод с Джудом был спорный, но судья решил забить на его разбор. Пох, идём дальше по чемпу, сносим всем головы
+13
-10
+3
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distress of ignorance
Ответ Tristan...
Это не первый нырок. В прошлом туре также нырнул Родриго, но судья не повёлся и пенку не поставили... Смотрю, на ветке горят меренги, интересно, почему? Не довольны тем, что не поставили левую пенку? То есть, вы поддерживаете судейские ошибки? Хотя, кого я спрашиваю... Им пенки за игру спиной и за толчок собственного игрока, как в случае Модрича с Хамесом подавай...
Не, нам за борьбу с газоном пенальти подавай)Хотя для этого нужна кого-то с ДНК Барсы подписать.Альбу,например. Или Видаля
+1
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Bigbadaboom
Ответ Tristan...
Это не первый нырок. В прошлом туре также нырнул Родриго, но судья не повёлся и пенку не поставили... Смотрю, на ветке горят меренги, интересно, почему? Не довольны тем, что не поставили левую пенку? То есть, вы поддерживаете судейские ошибки? Хотя, кого я спрашиваю... Им пенки за игру спиной и за толчок собственного игрока, как в случае Модрича с Хамесом подавай...
Такие как на Родриго, на Неймаре ставили в каждом классико, а на Роббене в каждой игре с Баварией. Прокинуть вперёд,и нарваться на бедро встречающего.
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Артём Поддубный
Ответ Nike of FW
Сынок , гугли "Хосе Плаза" лучший воспитанник кантеры реала если что
Гугли Эвребе, Айтекина и Негрейру, дитё леса)
+1
0
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Артём Поддубный
а как же фанатики Барселоны, которые орут про судейство, забывая про Негрейру? или в этот раз Реал не занёс? а, клоуны?
+7
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Shahruh Kasimov
Ответ Ophiomorph
Он не барсофанский, а просто любящий разводить срачи.
Гаспачо барсофан же😁
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Алексей
Почему за симуляцию желтую не дают?
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Ерлан Мажидов
Что за пост админ? Бчкуешь!
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Ерлан Мажидов
Будет тебе срач😂
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Tristan...
Это не первый нырок. В прошлом туре также нырнул Родриго, но судья не повёлся и пенку не поставили...
Смотрю, на ветке горят меренги, интересно, почему? Не довольны тем, что не поставили левую пенку? То есть, вы поддерживаете судейские ошибки? Хотя, кого я спрашиваю... Им пенки за игру спиной и за толчок собственного игрока, как в случае Модрича с Хамесом подавай...
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аdidаs
Я так и не понял, куда он пытался завезти трибуны?
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Tristan...
Ответ distress of ignorance
Не, нам за борьбу с газоном пенальти подавай)Хотя для этого нужна кого-то с ДНК Барсы подписать.Альбу,например. Или Видаля
Я согласен с тем, что перечисленные тобой примеры - левые пенки. Также я согласен с тем, что Беллингем нырял в эпизоде, о котором этот пост. И ещё я согласен с тем, что на 40 минуте на Беллингеме уже был чистый пендаль, который не поставили...
Но я не понимаю возмущения про эпизод из этого поста...)
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Djeday
Ответ Артём Поддубный
а как же фанатики Барселоны, которые орут про судейство, забывая про Негрейру? или в этот раз Реал не занёс? а, клоуны?
они забыли про Эвребе и Айтекина. Забыли про свои истоки
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Артём Поддубный
Ответ Djeday
они забыли про Эвребе и Айтекина. Забыли про свои истоки
ой, да. это же любимчики барселонской публики, которые вообще бесплатно помогали.
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Nike of FW
Ответ Артём Поддубный
а как же фанатики Барселоны, которые орут про судейство, забывая про Негрейру? или в этот раз Реал не занёс? а, клоуны?
Сынок , гугли "Хосе Плаза" лучший воспитанник кантеры реала если что
0
0
0
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Nike of FW
Ответ Djeday
они забыли про Эвребе и Айтекина. Забыли про свои истоки
ыыы мадридские рекламные акробаты вспоминают матчи 2009 г хотя что бы понять кабинет достаточно посмотреть ЛЮБОЙ матч реала этого сезона
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Nike of FW
Ответ Артём Поддубный
Гугли Эвребе, Айтекина и Негрейру, дитё леса)
Артёмка, дружочек, пересмотри ЛЮБОЙ матч реала в этой ла лиге ))))
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