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🇯🇵😭 Андрес Иньеста покидает «Виссел Кобе» после пяти лет выступлений. Ему устроили потрясающие проводы

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Андрес Иньеста попрощался с японским «Виссел Кобе», в котором провел последние пять лет.

Полузащитник получил очень теплые проводы от местных болельщиков: Андресу посвятили небольшое шоу, а фанаты скандировали его имя.

Пока неизвестно, как дальше сложится карьера Иньесты. Есть вероятность, что он объявит об уходе из футбола.

«Последние несколько месяцев были действительно трудным периодом для меня и тех, кто был рядом со мной. У меня есть желание уйти в отставку и закончить карьеру.

Я приехал сюда в 2018 году, чтобы сделать этот клуб большим. Чувствую, что мне удалось достичь этого, и я дал максимум как на поле, так и за его пределами», - заявил Андрес Иньеста.

3 комментария

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Gor Saribekyan
Хороший переход получился. Полезный.
Спасибо за всё, Андрес - влюбил в игру!
Надеюсь увидим нового помощника Хави)
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Вячеслав Новиков
Шикарный игрок и человек, ждём в команде в любой должности
+1
0
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Рагиб Кенжегалиев
легенда. без тебя мировой футбол(хотя бы испанский) был бы неполноценным видом спорта
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