Андрес Иньеста попрощался с японским «Виссел Кобе», в котором провел последние пять лет.

Полузащитник получил очень теплые проводы от местных болельщиков: Андресу посвятили небольшое шоу, а фанаты скандировали его имя.

Пока неизвестно, как дальше сложится карьера Иньесты. Есть вероятность, что он объявит об уходе из футбола.

«Последние несколько месяцев были действительно трудным периодом для меня и тех, кто был рядом со мной. У меня есть желание уйти в отставку и закончить карьеру.

Я приехал сюда в 2018 году, чтобы сделать этот клуб большим. Чувствую, что мне удалось достичь этого, и я дал максимум как на поле, так и за его пределами», - заявил Андрес Иньеста.