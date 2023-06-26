Честный ответ от защитника.

32-летний защитник «Аль-Хилаля», который в прошлом сезоне провел 32 игры за «Челси», в выходные официально перешел в новый клуб. После долгих спекуляций вокруг будущего, сенегалец подписал трехлетний контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю. В Эр-Рияде он будет играть вместе с экс-игроком «Вулвз» Рубеном Невешом.

Перед подписанием контракта с саудовцами Кулибали в интервью итальянскому изданию Corriere dello Sport откровенно рассказал о причинах такого трансфера.

«Я счастлив, потому что я мусульманин и приехал в правильную страну. И я рад быть одним из первых, кто оказался в развивающейся лиге. Я надеюсь помочь Саудовской Аравии и «Аль-Хилалю» написать новую спортивную историю. И потом, это очень важный контракт».

Далее защитник переключился на тему, которая волнует всех болельщиков, а именно на размер зарплаты. По его словам, эта сумма поможет не только его семье, но и тем, кто живет в сенегальских деревнях.

«Я смогу помочь хорошо жить всей моей семье, от родителей до двоюродных братьев, и, прежде всего, поддержать социальную деятельность моей ассоциации Capitaine du Coeur в Сенегале (помощт малоимущим слоям населения). Мы начали строительство детской клиники в деревне Нгано, где родились и поженились мои родители.

Мы с братьями исполнили мечту. На прошлой неделе мы ездили в Дакар и заложили первый камень. Это поможет по меньшей мере пятнадцати деревням, многим людям, которым в настоящее время приходится добираться на машине до ближайшей больницы по 50 минут. Сейчас государство должно поддержать нас врачами, но у меня есть много других идей. Мы вложим много средств в Сенегал, а затем и в Западную Африку.

Мы будем помогать молодым людям. Они − будущее страны и всего мира».

Позже Кулибали объяснил, что отсутствие большого количества игрового времени в «Челси» сыграло свою роль в уходе.

«У меня не было гарантий, что я буду регулярно получать в «Челси» игровое время. Я всегда был профессионалом, но мне не нравится сидеть на скамейке запасных и ничего не делать. Предпочитаю место, где меня хотят видеть, где я центр проекта и могу быть примером для молодых игроков. АПЛ фантастична, там есть отличные игроки».