Как известно, Месси перебрался в «Интер Майами». К другу скоро присоединится Бускетс и, возможно, Альба.

Бекхэм собрал в своем клубе полный комплект экс-игроков «Барсы», но у команды все еще нет тренера. В июне «Интер Майами» уволил Фила Невилла. Вместо англичанина бразды правления может взять Херардо Мартино, который работал и с «блауграной», и со сборной Аргентины.

Журналист The Guardian спросил у Гари Невилла, старшего брата Фила, может ли он в теории возглавить клуб из Флориды.

Отвечая на вопрос корреспондента, экс-игрок «Юнайтед» признался в любви к Манчестеру:

«Нет, не думаю. Я слишком привязан к Большому Манчестеру. Мне здесь нравится. Здесь находится мой бизнес, здесь вся моя жизнь. Я хочу отдать долг этому месту, хочу быть частью этого замечательного сообщества».

Сложно представить, что Гари сменит своего брата на должности главного тренера «Интер Майами». У легенды «дьяволов» банально не хватит опыта для работы со столь амбициозной командой, которую пытается построить Бекхэм.

Как думаете, кто возглавит новый клуб Лео Месси?