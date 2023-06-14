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На ЧМ-2011 сборная Швеции выиграла «бронзу»: перед турниром всех футболисток заставили показать гениталии😱😱😱

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Об этом рассказала одна из игроков.

На том турнире в Германии шведская сборная уверенно вышла из группы с 9 очками, затем преодолела сопротивление Австралии, а вот будущим чемпионкам из Японии уступила в полуфинале 1:3.

В матче за 3-е место шведки обыграли Францию 2:1 и стали обладательницами бронзовых медалей. Экс-футболистка сборной Швеции Нилла Фишер, выступавшая на том турнире, рассказала, что перед началом розыгрыша их заставили раздеться и «показать гениталии» врачам, чтобы доказать, что они женщины.

«Нам сказали, что в ближайшие дни мы не должны бриться «там внизу». И что мы покажем свои гениталии врачу. Никто не понимает, при чем здесь бритье. Но мы делали то, что нам говорят, и думали: «Как до этого дошло?» Почему нас заставляют делать это сейчас, ведь должны же быть другие способы. Должны ли мы отказаться?

В то же время никто не хотел ставить под угрозу возможность сыграть на чемпионате мира. Мы просто должны были сделать это дерьмо, каким бы странным и унизительным оно ни было», – написала Фишер в своей новой книге «Я не сказала и половины».

В интервью изданию Aftonbladet шведская футболистка также описала процесс проверки пола.

«На осмотре я понимала, что должна сделать: я быстро стянула штаны и нижнее белье. Физиотерапевт кивнул и сказал «ага», посмотрел на доктора, который стоял спиной ко мне. Он сделал пометку и вышел в коридор, чтобы пойти в комнату к следующей футболистке».

А вот кто входил в ту команду.

Хедвиг Линдаль

Лиза Дальквист

Лотта Шелин

Мари Хаммарстрем

Шарлотте Ролин

Йозефине Эквист

Анника Свенссон

Терезе Шегран

Сара Тунебру

Линда Форсберг

Сара Ларссон

София Якобссон

Антония Йоранссон

Нилла Фишер

Джессика Ландстрем

5 комментариев

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Уся Ваткин
Таким образом, девушки выиграли не только бронзу ЧМ-2011, но и поучаствовали в негласном конкурсе мохнаток
+4
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Hong Kil
Послушайте, но ведь Сара Ларссон это же в действительности Игорь Колыванов! Не понимаю, как он тест прошел.
+3
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kaviknat
По некоторым - сразу видно, кто они. А вот по некоторым сомнения есть. И разве женщины не должны регулярно показываться своему врачу? Который мог бы подтвердить, кто она?
+3
-2
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слесарь Гавриленко
может это не врачи были, а маляры? как в анекдоте про кабинет гинекологии
+1
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