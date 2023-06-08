И это только первый день после перехода - что будет дальше?

В среду Лионель Месси подтвердил, что перейдет в «Интер Майами».

«Я принял решение перейти в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но что ж, мы решили продолжить маршрут туда».

А уже через несколько часов болельщики с помощью функционала игры GTA показали, как будет выглядеть жизнь Лео в США - выглядит действительно неплохо.