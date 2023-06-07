Отмерил себе два-три года карьеры.

На следующий день после того, как Карим Бензема перешел в «Аль-Иттихад», который возглавляет португалец Нуну Эшпириту Санту, Криштиану Роналду сказал, что это лишь вопрос времени, когда саудовская лига привлечет еще больше лучших игроков мира. Причем, на его взгляд, этот сценарий развивается все более быстрыми темпами.

«Я знал, что моя поездка в Саудовскую Аравию «откроет ящик». Я не ошибся, − как передает Record, сказал Роналду. − Я уверен, что через два-три года лига будет одной из самых важных в мире. Бензема приехал сюда, многие другие поедут. Что нам нужно, так это компетентность. Когда она есть, рынок выигрывает. Пусть приезжают новые звезды».

Роналду также заверил, что не исключает, что в будущем станет владельцем клуба и рассказал о своей «предпринимательской жилке»: «Это то, о чем я думаю уже несколько лет. Я бы очень хотел стать владельцем клуба. Я всегда был очень целеустремленным и профессиональным человеком. Здоровье − это еще не все, но без здоровья все − ничто. Я уже в конце своей карьеры. Еще два-три года, не больше».