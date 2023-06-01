Гаспачо
Блог

2 по цене 1: болельщики «Ромы» нашли способ обмануть турникет при входе на финал Лиги Европы😎😎😎

Севилья Севилья
Клубы Клубы
Рома Рома
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

Но «Роме» это не помогло.

«Рома» проиграла «Севилье» (1:1, 1:4 по пенальти) в финале Лиги Европы в Будапеште. Пауло Дибала открыл счет в 1-м тайме после передачи Джанлуки Манчини. На 51-й минуте Манчини отправил мяч в свои ворота после подачи с фланга.

В основное и дополнительное время победитель выявлен не был, в серии пенальти сильнее была «Севилья»: Яссин Буну отразил удар Джанлуки Манчини, а Рожер попал в штангу.

Вместимость стадиона в Будапеште - 67 тысяч зрителей, но на игре было явно больше болельщиков. После матча в соцсетях распространилось видео, как болельщики «Ромы» проходили на арену через автоматические турникеты.

Хорошо, что с фигурой у фанатов проблем нет.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Не повезло тем кто с Уткиным проходил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Да так везде. От подобных ситуаций спасают только работники стадиона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий