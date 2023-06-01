Но «Роме» это не помогло.

«Рома» проиграла «Севилье» (1:1, 1:4 по пенальти) в финале Лиги Европы в Будапеште. Пауло Дибала открыл счет в 1-м тайме после передачи Джанлуки Манчини. На 51-й минуте Манчини отправил мяч в свои ворота после подачи с фланга.

В основное и дополнительное время победитель выявлен не был, в серии пенальти сильнее была «Севилья»: Яссин Буну отразил удар Джанлуки Манчини, а Рожер попал в штангу.

Вместимость стадиона в Будапеште - 67 тысяч зрителей, но на игре было явно больше болельщиков. После матча в соцсетях распространилось видео, как болельщики «Ромы» проходили на арену через автоматические турникеты.

Хорошо, что с фигурой у фанатов проблем нет.