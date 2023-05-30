Жозе не любит рисковать.

Моуринью запретил персоналу клуба появляться на тренировках «Ромы» в преддверии финала Лиги Европы с «Севильей».

В среду вечером на «Пушкаш Арене» в Будапеште португалец в третий раз поборется за победу в турнире и постарается продолжить успех «Ромы» после победы в Лиге конференций в прошлом сезоне.

Жозе известен своей любовью к финалам, и этот раз — не исключение. Он со всей серьезностью подошел к подготовке к решающей игре.

Corriere Dello Sport сообщает, что Моуринью принял решение полностью закрыть базу клуба «Тригория», чтобы никто не смог наблюдать за тренировками команды. На этой неделе доступ был разрешен только минимальному количеству необходимых сотрудников из технического и медицинского персонала.

Португальский тренер делал то же самое перед финалом Лиги конференций, в котором «Рома» выиграла, поэтому было решено сохранить эту традицию.

Жозе может стать первым тренером, выигравшим Лигу Европы с тремя разными командами — до этого он брал титул с «Порту» и «Манчестер Юнайтед».