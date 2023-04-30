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😂😂😂 «Лукаку влюблен в этот клуб и город». Генеральный директор «Интера» забыл, что «Ромелу не тот» и назвал его потрясающим профессионалом

Беппе Маротта Беппе Маротта
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Потребовался месяц и 4+4 в восьми матчах.

Помните слова генерального директора «Интера» Беппе Маротты о том, что Ромелу Лукаку «уже не тот, что раньше»? Это было всего месяц назад, когда глава миланского клуба заверил, что бельгиец летом вернется в «Челси».

Итак, что мы видим сейчас.

«Лукаку влюблен в этот клуб и город, это важные элементы, которые следует учитывать, но контракт Ромелу не принадлежит нам», - заявил Маротта Sky Italia.

La discipline italienne et le sourire de Lukaku : l'Inter a fait plus que le job à Benfica - La DH/Les Sports+

Заметили, как изменился тон директора «Интера»?

«Он на правах аренды вернется «Челси» 30 июня, и мы все вместе оценим ситуацию.

Хочу заметить, что он потрясающий профессионал, у него отличное чувство принадлежности, и это ключевой элемент, который идет рядом с техническими и спортивными моментами», - добавил Маротта.

Напомним, что в последних восьми матчах за «Интер» Лукаку забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

2 комментария

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John Gotti
И?
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waleri
Ну это нормально для гендира переобуваться по ходу ситуации. Кстати, у Икарди за Сарай 13 голешников в 18 играх!
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