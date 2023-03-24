Итог – поражение «Баварии».

В минувшие выходные «Байер» в 25-м туре Бундеслиги одержал важнейшую победу над «Баварией», которая, как мы теперь знаем даже стоила поста главному тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну.

Оба гола в ворота «Баварии» были забиты с пенальти, причем каких.

На 53-й минуте Бенжамен Павар наступил на ногу Амину Адли, но судья вместо пенальти показал игроку «Байера» желтую за симуляцию. И лишь после просмотра отменил желтую, пожал руку Адли и указал на точку.

На 70-й тот же Адли столкнулся с Дайо Упамекано - вновь желтая за симуляцию, просмотр VAR, отмена желтой, рукопожатие и второй пенальти.

Эксекиэль Паласиос реализовал оба одиннадцатиметровых и принес «Байеру» победу.

Тобиаса Штилера на самом деле можно понять – совсем недавно он обжегся на молоке и теперь, видимо, дует на воду.

В ноябрьском матче «Боруссии» и «Бохума» Штилер принял решение не раздумывая – при счете 2:0 в первом тайме судья назначил пенальти в ворота «Бохума» за фол на Джио Рейне.

И лишь после просмотра VAR и признания игрока «Боруссии», что пенальти не было, свое решение отменил.

Тогда после матча арбитр рассказал детали:

«Ко мне подошли два игрока и сообщили: Рейна сказал, что это не пенальти, на его взгляд. Затем я связался с ВАР и по пути к монитору проходил мимо Рейны. Я спросил, считает ли он, что это пенальти, и на его лице появилось сомнение. Он скорее склонялся к тому, что его не было, так бы я это интерпретировал. Но он не пришел ко мне и не сказал, что это явная ошибка, которую надо исправить».

Тобиасу Штилеру явно надо найти золотую середину в скорости принятия решений.