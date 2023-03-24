VAR года или худший арбитр сезона?😅 В Бундеслиге судья дважды давал нападающему желтые за симуляции и оба раза их отменял, назначая пенальти😱
Итог – поражение «Баварии».
В минувшие выходные «Байер» в 25-м туре Бундеслиги одержал важнейшую победу над «Баварией», которая, как мы теперь знаем даже стоила поста главному тренеру мюнхенцев Юлиану Нагельсманну.
Оба гола в ворота «Баварии» были забиты с пенальти, причем каких.
На 53-й минуте Бенжамен Павар наступил на ногу Амину Адли, но судья вместо пенальти показал игроку «Байера» желтую за симуляцию. И лишь после просмотра отменил желтую, пожал руку Адли и указал на точку.
На 70-й тот же Адли столкнулся с Дайо Упамекано - вновь желтая за симуляцию, просмотр VAR, отмена желтой, рукопожатие и второй пенальти.
Эксекиэль Паласиос реализовал оба одиннадцатиметровых и принес «Байеру» победу.
Тобиаса Штилера на самом деле можно понять – совсем недавно он обжегся на молоке и теперь, видимо, дует на воду.
В ноябрьском матче «Боруссии» и «Бохума» Штилер принял решение не раздумывая – при счете 2:0 в первом тайме судья назначил пенальти в ворота «Бохума» за фол на Джио Рейне.
И лишь после просмотра VAR и признания игрока «Боруссии», что пенальти не было, свое решение отменил.
Тогда после матча арбитр рассказал детали:
«Ко мне подошли два игрока и сообщили: Рейна сказал, что это не пенальти, на его взгляд. Затем я связался с ВАР и по пути к монитору проходил мимо Рейны. Я спросил, считает ли он, что это пенальти, и на его лице появилось сомнение. Он скорее склонялся к тому, что его не было, так бы я это интерпретировал. Но он не пришел ко мне и не сказал, что это явная ошибка, которую надо исправить».
Тобиасу Штилеру явно надо найти золотую середину в скорости принятия решений.
Ты послушай ВАР, потом принимай решение. Игра все равно не возобновится без твоего свистка, если ты слушаешь подказки ВАР.
А тут себя дураком выставил именно из-за поспешных желтых.