Видимо, грядущим летом этот трансфер тоже не состоится.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал, что Френки де Йонг лично объяснил ему причину, почему он не захотел перейти на «Олд Траффорд» прошлым летом.

В то трансферное окно тен Хаг всеми силами пытался переманить голландского полузащитника, с которым они вместе работали в «Аяксе». Однако сам игрок решил остаться в каталонском клубе, и теперь мы знаем почему.

В мае «Барселона» играла со сборной командой из звезд австралийской лиги «A-League All Stars», которой руководил Дуайт Йорк, выигравший Лигу чемпионов с «Юнайтед» в 1999 году и забивший 65 голов за четыре сезона. В разговоре с Premier League Odds легенда «красных дьяволов» рассказал, что в тот день он пообщался с де Йонгом и спросил его, почему он не хочет перейти в манчестерский клуб.

«Я действительно разговаривал с Френки де Йонгом, когда мы играли против него в матче всех звезд А-лиги в Австралии. У меня есть небольшой инсайд: он хотел увидеть, какой станет «Барселона» под руководством Хави и как все сложится в команде, прежде чем он решит, хочет ли он присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Но у него есть голландская связь с Эриком тен Хагом, Де Йонг был бы отличным приобретением, потому что он отличный игрок. Он был идеально вписался бы в полузащиту рядом с Каземиро и придал бы нам немного больше стабильности. Если бы он присоединился к «Манчестер Юнайтед», у нас был бы очень прочный костяк команды».

«Юнайтед» надеется вновь убедить голландца перейти на «Олд Траффорд» этим летом, хотя Фабрицио Романо недавно заявил, что де Йонг все еще не планирует покидать «Барселону».