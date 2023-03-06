13 комментариев

Роналдо пришел на показ Виктории Бекхэм в компании новой невесты – она младше «зубастика» на 14 лет
Роналдо готов к четвертому браку.
Накануне в Париже прошел показ, организованный супругой экс-футболиста «МЮ» и «Реала» Дэвида Бекхэма, Викторией.
Мероприятие среди прочих посетил и бывший одноклубник Дэвида и один из лучших нападающих в истории Роналдо. И не один в компании Селины Локс.
Роналдо и Дэвид Бекхэм были товарищами по команде в «Реале» с 2003 по 2007 год. Победитель чемпионата мира по футболу 2002 года провел 177 матчей за «Лос-Бланкос», забив 103 гола и отдав 35 результативных передач.
Бекхэм сыграл 159 игр за испанский клуб, забив 20 голов и отдав 52 передачи.
Селина начинала свою карьеру в качестве фотомодели. Она работала для таких брендов, как Vogue, Dior и др.
После работы в модельной индустрии Селина запустила собственный бренд средств по уходу за волосами под названием Celina Locks Beauty. Этот бренд пользуется огромным успехом и продается в огромных количествах по всему миру.
Роналдо и Селина встречаются с прошлого года, а в январе бразилец сделал своей избраннице предложение руки и сердца.
Так что в руках хорошего тренера, даже современные защитники средней руки под чутким руководством тренерского штаба и индивидуальным разбором сильнейших игроков соперника перед матчем, способны скушать не поперхнувшись даже Роналду тех лет.