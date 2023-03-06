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Роналдо пришел на показ Виктории Бекхэм в компании новой невесты – она младше «зубастика» на 14 лет

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Роналдо готов к четвертому браку.

Накануне в Париже прошел показ, организованный супругой экс-футболиста «МЮ» и «Реала» Дэвида Бекхэма, Викторией.

Мероприятие среди прочих посетил и бывший одноклубник Дэвида и один из лучших нападающих в истории Роналдо. И не один в компании Селины Локс.

Роналдо и Дэвид Бекхэм были товарищами по команде в «Реале» с 2003 по 2007 год. Победитель чемпионата мира по футболу 2002 года провел 177 матчей за «Лос-Бланкос», забив 103 гола и отдав 35 результативных передач.

Бекхэм сыграл 159 игр за испанский клуб, забив 20 голов и отдав 52 передачи.

David Beckham is only Englishman who could have played for Brazil, says legend Ronaldo in video chat between the pair – The Sun | The Sun

Селина начинала свою карьеру в качестве фотомодели. Она работала для таких брендов, как Vogue, Dior и др.

Роналду – победитель чемпионата мира

После работы в модельной индустрии Селина запустила собственный бренд средств по уходу за волосами под названием Celina Locks Beauty. Этот бренд пользуется огромным успехом и продается в огромных количествах по всему миру.

У Роналду тёмная история.

Роналдо и Селина встречаются с прошлого года, а в январе бразилец сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

The pair soaked up the Ibiza rays before dipping into the sea
Роналду очень хотел купить журнал Playboy

13 комментариев

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Kushaevtm
это прям какой-то бразильский Серега Жуков получается
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Седесим Куиндесимов
Рад за феномена, осуждаю содержанку
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avcgloronalduMU
подкачался, девушка мотивировала?))
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Иван Попов
Ничего себе трапеции для пенсионера
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Karamzin
сделал предложение руки, сердца и живота
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Ronny92
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Набрал конечно весу лишнего Роналдо
За счёт мышц его пузо не смотрится так убого, нормальное мужицкое тело в 40+
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Нефанатик
Ответ Montenegro Serbian
Современные защитники славяться не сколько скиллами индивидуального отбора, сколько системной игрой и умением грамотно занимать позицию. Так что в руках хорошего тренера, даже современные защитники средней руки под чутким руководством тренерского штаба и индивидуальным разбором сильнейших игроков соперника перед матчем, способны скушать не поперхнувшись даже Роналду тех лет.
По тебе стендап плачет
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Несусветный Папаша
На Кристину Асмус похожа
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Montenegro Serbian
Ответ Нефанатик
Даже трудно представить какое количество голов забивал бы Рональдо играй он в настоящее время, против сегодняшних защитников. Он и Зидан - это два лучших игрока в истории. Классный был Реал в те года, ровно до трансфера Бекхема и продажи Макелеле для освобождения места этой английской модели.
Современные защитники славяться не сколько скиллами индивидуального отбора, сколько системной игрой и умением грамотно занимать позицию.
Так что в руках хорошего тренера, даже современные защитники средней руки под чутким руководством тренерского штаба и индивидуальным разбором сильнейших игроков соперника перед матчем, способны скушать не поперхнувшись даже Роналду тех лет.
+1
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Raybay
шалун
0
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Набрал конечно весу лишнего Роналдо
+3
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Нефанатик
Даже трудно представить какое количество голов забивал бы Рональдо играй он в настоящее время, против сегодняшних защитников. Он и Зидан - это два лучших игрока в истории. Классный был Реал в те года, ровно до трансфера Бекхема и продажи Макелеле для освобождения места этой английской модели.
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-2
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Miguelito2015
Судя по последнему фото, возможно, это дочка Джокера.
+8
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+8
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