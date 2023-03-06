13 комментариев

Роналдо готов к четвертому браку.

Накануне в Париже прошел показ, организованный супругой экс-футболиста «МЮ» и «Реала» Дэвида Бекхэма, Викторией.

Мероприятие среди прочих посетил и бывший одноклубник Дэвида и один из лучших нападающих в истории Роналдо. И не один в компании Селины Локс.

Роналдо и Дэвид Бекхэм были товарищами по команде в «Реале» с 2003 по 2007 год. Победитель чемпионата мира по футболу 2002 года провел 177 матчей за «Лос-Бланкос», забив 103 гола и отдав 35 результативных передач.

Бекхэм сыграл 159 игр за испанский клуб, забив 20 голов и отдав 52 передачи.

Селина начинала свою карьеру в качестве фотомодели. Она работала для таких брендов, как Vogue, Dior и др.

После работы в модельной индустрии Селина запустила собственный бренд средств по уходу за волосами под названием Celina Locks Beauty. Этот бренд пользуется огромным успехом и продается в огромных количествах по всему миру.

Роналдо и Селина встречаются с прошлого года, а в январе бразилец сделал своей избраннице предложение руки и сердца.