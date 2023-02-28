Гаспачо
Блог

📹Легенда Ирландии Робби Кин все еще в порядке. Запостил видео, которое быстро стало вирусным

Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Робби Кин Робби Кин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Футбол Футбол

Записали с первого дубля?

Бывший форвард «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Робби Кин продуктивно отдыхает в Лос-Анджелесе. Вчера он навестил своего друга − английского бизнесмена и бывшего вице-президента «Тоттенхэма» Пола Кемсли, и записал из его дома вирусное видео.

Кин стоял у бассейна и ногой отправил баскетбольный мяч в корзину, которая располагалась на приличном расстоянии.

Видео заценили легенда «Ливерпуля» Иан Раш, чемпион мира и Европы Венсан Кандела, Патрис Эвра, Сами Хююпя, баскетболист «Нового Орлеана» Лэрри Нэнс-младший и многие другие.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Gavrishov
Мастерство - это когда из 10 попыток 6-8 залетит, а здесь просто повезло)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Может автор еще и в деда мороза верит)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Мастерство не пропьешь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bob Chipezka
А сальто?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий