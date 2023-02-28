Записали с первого дубля?

Бывший форвард «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Робби Кин продуктивно отдыхает в Лос-Анджелесе. Вчера он навестил своего друга − английского бизнесмена и бывшего вице-президента «Тоттенхэма» Пола Кемсли, и записал из его дома вирусное видео.

Кин стоял у бассейна и ногой отправил баскетбольный мяч в корзину, которая располагалась на приличном расстоянии.

Видео заценили легенда «Ливерпуля» Иан Раш, чемпион мира и Европы Венсан Кандела, Патрис Эвра, Сами Хююпя, баскетболист «Нового Орлеана» Лэрри Нэнс-младший и многие другие.