Джан рассказал, что у него был рак. Обнаружить помогли врачи «Ювентуса»

Переезд с «Энфилда» случился вовремя.

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Ювентуса» Эмре Джан рассказал, что в 2018 году ему сделали операцию по удалению раковой опухоли.

«У меня был рак щитовидной железы, и мне нужно было срочно сделать операцию. Это многое изменило в моей жизни. У тебя может быть много денег, у тебя может быть все, но здоровье − это самое главное», — сказал полузащитник DAZN.

«Это часть жизни, и я предлагаю всем пройти обследование, неважно, насколько здоровым человек себя считает, если вовремя узнать об этих вещах, можно действовать».

«Я так благодарен врачам «Ювентуса». Они позвонили мне через два месяца после лечения в клубе. Я не знал, что происходит, я даже не знал, что такое щитовидная железа, и никогда бы не подумал, что у меня рак. Переезд в Турин можно назвать успешным уже только из-за этого».

Джан провел четыре года в «Ливерпуле» с 2014 по 2018 год, сыграв 166 матчей и забив 14 голов. Он присоединился к «Ювентусу» (с 2018 по 2020 год, 36 матчей и 4 гола) после ухода с «Энфилда» и сейчас играет за «Дортмунд».

Недавно другой игрок «Дортмунда» Себастьян Аллер вернулся на поле после нескольких операций − у него был диагностирован рак яичек. Аналогичный диагноз в 2004 году узнал Арьен Роббен. В 2011 году опухоль печени обнаружили у Эрика Абидаля. К счастью, все случаи были диагностированы рано и все прошло успешно.