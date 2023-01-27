Гаспачо
Блог

Боули критикуют за неразумные траты – но Абрамович начинал еще громче: подарил Раньери 15 игроков в первый же год

Тодд Боули Тодд Боули
Роман Абрамович Роман Абрамович
Челси Челси
Клубы
Футбол Футбол

За 8 месяцев новый владелец «Челси» Тодд Боули потратил 485 млн евро только на трансферы (13 подписаний). На бизнесмена свалилось много критики о неразумной трате денег и ударе репутации клуба. Однако не стоит забывать, что Роман Абрамович начинал так же.

Покупка Абрамовичем лондонского клуба в 2003-м – поворотный момент в истории клуба, поскольку его инвестиции в течение следующих двух десятилетий сделали «Челси» одной из крупнейших команд в мировом футболе.

Когда Абрамович пришел в клуб, главным тренером был Клаудио Раньери. Итальянец ни разу не выиграл лигу за 4 года пребывания в Лондоне, однако в последний его сезон он получил колоссальную поддержку от нового владельца.

«Челси» финишировал вторым, что стало важным шагом вперед (а «Арсенал» выиграл чемпионат без поражений), но амбиции Романа были выше этого, поэтому вскоре место Раньери занял Жозе Моуринью.

Инфографика демонстрирует суммы трансферов за первые три года Раньери в клубе, и после прихода Абрамовича.

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ Юрий Бабкин
Но у Абрамовича трансферы были понятнее. Он покупал за большие деньги проверенных звёздных игроков, а не непонятную молодёжь, которая то ли выстрелит, то ли нет.
только половина из тех звезд провалилась, лол.

и кстати, Лукаку прошлым летом был проверенной звездой, когда возвращался в Челси?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Бабкин
Но у Абрамовича трансферы были понятнее. Он покупал за большие деньги проверенных звёздных игроков, а не непонятную молодёжь, которая то ли выстрелит, то ли нет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chelsea4ever
Рому не переплюнуть никому👍!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TaR
За 21 миллион закупились не хуже, чем за 118)))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg@Protsyuk
100% Пожелаем удачи новому владельцу
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий