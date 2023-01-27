Боули критикуют за неразумные траты – но Абрамович начинал еще громче: подарил Раньери 15 игроков в первый же год

За 8 месяцев новый владелец «Челси» Тодд Боули потратил 485 млн евро только на трансферы (13 подписаний). На бизнесмена свалилось много критики о неразумной трате денег и ударе репутации клуба. Однако не стоит забывать, что Роман Абрамович начинал так же.

Покупка Абрамовичем лондонского клуба в 2003-м – поворотный момент в истории клуба, поскольку его инвестиции в течение следующих двух десятилетий сделали «Челси» одной из крупнейших команд в мировом футболе.

Когда Абрамович пришел в клуб, главным тренером был Клаудио Раньери. Итальянец ни разу не выиграл лигу за 4 года пребывания в Лондоне, однако в последний его сезон он получил колоссальную поддержку от нового владельца.

«Челси» финишировал вторым, что стало важным шагом вперед (а «Арсенал» выиграл чемпионат без поражений), но амбиции Романа были выше этого, поэтому вскоре место Раньери занял Жозе Моуринью.

Инфографика демонстрирует суммы трансферов за первые три года Раньери в клубе, и после прихода Абрамовича.