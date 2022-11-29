Шченсны – герой дня. Блестяще отразил удар Месси с пенальти
Аргентина и Польша борются за выход из группы на чемпионате мира.
Неожиданно главным героем в составе сборной Польши стал Войчех Шченсны, а не Роберт Левандовски.
На 39-й минуте в ворота поляков был назначен пенальти, о справедливости которого еще будут спорить. Войчех перчаткой задел лицо Месси. После просмотра видеоповтора судья назначил одиннадцатиметровый.
Шченсны с невероятным хладнокровием отразил удар Месси с пенальти.
Войчех отразил уже второй пенальти на ЧМ в Катаре.
Что думаете, справедливо ли был назначен пенальти в ворота Польши? Делитесь вашим мнением в комментариях!
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