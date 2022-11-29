Шченсны – герой дня. Блестяще отразил удар Месси с пенальти

Аргентина и Польша борются за выход из группы на чемпионате мира.

Неожиданно главным героем в составе сборной Польши стал Войчех Шченсны, а не Роберт Левандовски.

На 39-й минуте в ворота поляков был назначен пенальти, о справедливости которого еще будут спорить. Войчех перчаткой задел лицо Месси. После просмотра видеоповтора судья назначил одиннадцатиметровый.

Шченсны с невероятным хладнокровием отразил удар Месси с пенальти.

Войчех отразил уже второй пенальти на ЧМ в Катаре.

Что думаете, справедливо ли был назначен пенальти в ворота Польши? Делитесь вашим мнением в комментариях!