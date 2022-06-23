«Раздевалка больше была похожа на похоронную церемонию». Эррера об атмосфере в «ПСЖ» после поражения от «Мадрида»

«Реал Мадрид» совершил чудо, отыгравшись после двух голов в противостоянии с «ПСЖ» в 1\8 финала Лиги Чемпионов. Полузащитник парижан Андер Эррера рассказал об атмосфере, царившей на «Парк де Пренс» после поражения команды Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» выиграл первый матч благодаря голу Килиана Мбаппе, который также открыл счет и во второй игре. Но Карим Бензема оформил хет-трик, заставив парижан капитулировать.

«Я не думаю, что мы проиграли из-за недостаточной психологической устойчивости. Когда счет был 1-1, то команда была в порядке. Между 1-1 и 2-1 времени не было, а потом на табло загорелось 3-1. Я не мог быть на поле из-за проблем с глазами, но я представляю, что испытывали мои товарищи», - признался Эррера.

«Я долго пытался найти спортивную причину поражения. Я сделаю ставку на эту особую ауру «Мадрида», которую нельзя сбрасывать со счетов. Обычно всем командам нужно играть очень хорошо, чтобы победить, «Мадриду» это не нужно».

«Последующие несколько дней раздевалка больше была похожа на похоронную церемонию. Сложно было найти ответы, выразить свои чувства и вообще говорить».