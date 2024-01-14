Фото дня. В «Интер Майами» теперь легендарная четверка «Барсы»: Месси, Суарес, Бускетс и Альба

Выложил Бекхэм.

«Интер Майами» остается в центре внимания, даже когда не играет. Вот Дэвид Бекхэм просто собрал коллаж – на сотни тысяч лайков.

Владелец клуба выложил две фотографии: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба в «Барселоне» и они же – где-то на тренировке в команде из Майами.

Такую четверку в «Барсе» мы могли видеть до 2020-го, первым команду покинул Суарес. В новом сезоне МЛС наверняка все будут в основе «Интер Майами».

Последним в Америке дополнил банду тоже он: подписал контракт в декабре.

Премьера за «Интер» возможна через пять недель, новый сезон МЛС стартует 21 февраля.

Фото: Instagram/davidbeckham