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Фото дня. В «Интер Майами» теперь легендарная четверка «Барсы»: Месси, Суарес, Бускетс и Альба

Луис Суарес Луис Суарес
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Выложил Бекхэм.

«Интер Майами» остается в центре внимания, даже когда не играет. Вот Дэвид Бекхэм просто собрал коллаж – на сотни тысяч лайков.

Владелец клуба выложил две фотографии: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба в «Барселоне» и они же – где-то на тренировке в команде из Майами.

Такую четверку в «Барсе» мы могли видеть до 2020-го, первым команду покинул Суарес. В новом сезоне МЛС наверняка все будут в основе «Интер Майами».

Последним в Америке дополнил банду тоже он: подписал контракт в декабре.

Премьера за «Интер» возможна через пять недель, новый сезон МЛС стартует 21 февраля.

Сериал «Полиция Майами» + цвета «Майами Долфинс» = третья форма «Интер Майами»

Фото: Instagram/davidbeckham

 

12 комментариев
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Вот бы и Хави отправить к друзьям.
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Деды на пенсии
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Барса, версия по-американски)
+6
-2
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Да уж, этих ребят сегодня в Эр-Рияде не хватало🤣
+5
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Набрал старперов.
+1
0
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Начнётся сезон и в команде обнаружат что бегать некому.
+1
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Неудержимые-5
+1
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+1
Ответ Чистый лист
Вот бы и Хави отправить к друзьям.
Лучше Иньесту, он свободен
+1
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+1
Комментарий удален модератором
Филиал Барсы в Америке!!!
😉😉
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Старперцы.
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Бэкс, как Танос)
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Ответ Чистый лист
Вот бы и Хави отправить к друзьям.
Было бы идеально
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