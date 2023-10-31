«Мечта стала реальностью». Йылдыз рассказал про дебют за «Ювентус» и о решении покинуть «Баварию»

У парня большое будущее.

Пока молодой хавбек «Ювентуса» Кенан Йылдыз запомнился лишь несколькими вещами: дебютом за бьянконери и сборную Турции, приказом сменить прическу и первым голом на профессиональном уровне − за «Некст Ген», вторую команду.

Турок поговорил с немецким изданием Sport Bild и рассказал, как принял решение уйти из «Баварии», почему стал выступать за Турцию, а также поделился впечатлениями о сегодняшнем «Ювентусе» и его тренере Массимилиано Аллегри.

«Моя мама − немка, а папа − турок, но я играл за Турцию с 17 лет и даже не задавал себе вопросов. С другой стороны, покидать «Баварию» было странно, но «Ювентус» представил мне лучший спортивный проект, а руководители баварского клуба поздно спохватились, как бы ни хотели меня удержать.

Первая команда «Юве»? Я с самого начала верил в то, что смогу пробиться. Я начал с Примаверы (U19), чтобы привыкнуть к стране, игре и языку, затем провел пару игр за «Некст Ген», а летом мне разрешили отправиться в турне по США с главной командой. Это было невероятно, потому что я начал тренироваться с такими игроками, как Кьеза и Влахович, которыми я раньше восхищался, смотря на них по телевизору!

Услышать слова похвалы от Аллегри было большой честью для меня. Это дало мне понять, что я нахожусь на правильном пути к достижению целей. У меня прекрасные отношения с тренером, который не только отличный специалист, но и замечательный человек.

Когда я дебютировал за «Юве», сбылась моя мечта: это был взрыв эмоций! И это очень приятно − играть в том же клубе, где выступали такие мои кумиры, как Баджо, Зидан и Дель Пьеро».

В составе «Ювентуса» Кенан Йылдыз провел 5 матчей (36 минут), а за «Некст Ген» − 3 игры и забил 1 гол.