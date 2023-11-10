Кто будет капитаном «Ювентуса» в матче против «Кальяри»? У Аллегри есть три варианта

Завтра«Ювентус» примет «Кальяри» на стадионе «Альянц» в Турине.

На бумаге бьянконери должны иметь возможность обойти своих сардинских противников. Но в отсутствие нескольких ключевых игроков нельзя быть уверенными в успехе.

Максу Аллегри придется выбрать нового капитана. С начала сезона Данило унаследовал капитанскую повязку после спорного ухода Леонардо Бонуччи.

Поскольку бразилец недавно получил травму, то повязку надел вице-капитан Адриен Рабьо. Однако француз пропустит субботний поединок из-за дисквалификации. Ветеран защиты Алекс Сандро также выбыл из строя из-за травмы.

Так кто же выведет своих товарищей по команде на поле в эти выходные?

По данным JuventusNews24, Войчех Шченсны является фаворитом на место капитана, хотя он часто говорил, что эта роль его не интересует.

33-летний футболист - самый возрастной игрок клуба и одна из его самых ярких звезд. Он играет в Турине с 2017 года. Но поскольку польский вратарь не слишком заинтересован в повязке, право надеть ее может отойти двум другим кандидатам.

Первый — Даниэле Ругани, который выступает за «Ювентус» с 2015 года.

Альтернативой является Мануэль Локателли, который только что продлил контракт с клубом до 2028 года. Многие считают полузащитника будущим капитаном «Ювентуса».