Туринская Старушка
Блог

Кто будет капитаном «Ювентуса» в матче против «Кальяри»? У Аллегри есть три варианта

Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Даниэле Ругани Даниэле Ругани
Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
серия А Италия серия А Италия
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Мануэль Локателли Мануэль Локателли
Футбол Футбол

Завтра«Ювентус» примет «Кальяри» на стадионе «Альянц» в Турине.

На бумаге бьянконери должны иметь возможность обойти своих сардинских противников. Но в отсутствие нескольких ключевых игроков нельзя быть уверенными в успехе.

Максу Аллегри придется выбрать нового капитана. С начала сезона Данило унаследовал капитанскую повязку после спорного ухода Леонардо Бонуччи.

Поскольку бразилец недавно получил травму, то повязку надел вице-капитан Адриен Рабьо. Однако француз пропустит субботний поединок из-за дисквалификации. Ветеран защиты Алекс Сандро также выбыл из строя из-за травмы.

Так кто же выведет своих товарищей по команде на поле в эти выходные?

По данным JuventusNews24, Войчех Шченсны является фаворитом на место капитана, хотя он часто говорил, что эта роль его не интересует.

33-летний футболист - самый возрастной игрок клуба и одна из его самых ярких звезд. Он играет в Турине с 2017 года. Но поскольку польский вратарь не слишком заинтересован в повязке, право надеть ее может отойти двум другим кандидатам.

Первый — Даниэле Ругани, который выступает за «Ювентус» с 2015 года.

Альтернативой является Мануэль Локателли, который только что продлил контракт с клубом до 2028 года. Многие считают полузащитника будущим капитаном «Ювентуса».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
d.xoxlov
Кьезу выпускать со старта и с повязкой. Чего тут думать. Локателли – следующий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий