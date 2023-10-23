Туринская Старушка
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7 лет назад Локателли забил победный гол за «Милан» «Ювентусу». Сегодня повторил трюк, но уже за «бьянконери»

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Закольцевал.

Воспитанник «Милана» Мануэль Локателли впервые начал привлекаться к работе с первой командой еще в 16-летнем возрасте. Тогда главным тренером клуба был Массимилиано Аллегри.

В сезоне-2016/17 клуб возглавил Винченцо Монтелла, который доверял Локателли место в основе, о чем не пожалел.

🔴⚫️22 октября 2016 года, Мануэль Локателли красивым ударом в дальний угол забил гол в ворота «Юве» и принес команде победу со счетом 1:0. На тот момент «Милан» был не в лучшем состоянии и не претендовал на чемпионство, а «бьянконери» были действующими обладателями Скудетто.

Несмотря на достаточно юный дебют, из-за турбулентного и смутного времени в «Милане» игроку пришлось искать счастья в «Сассуоло», где благодаря Роберто Де Дзерби он нашел второе дыхание.

Спустя девять лет Локателли играет за «Ювентус», а тренирует его снова тот же тренер, который заметил его в Примавере и дал шанс прикоснуться к чему-то большему, чем просто игра за молодежку.

⚪️⚫️22 октября 2023 года, Мануэль Локателли вновь дальним ударом принес победу своей команде, но теперь уже «Ювентусу». На этот раз хавбек вооружился рикошетом от только появившегося на поле Крунича. Старая Синьора находится в лучшем состоянии, чем «Милан» образца сезона-2016/17, но параллели напрашиваются сами собой.

3 комментария

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Голубая Эскадра
И оба раза получился у него по красоте
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Nekrasen
если оставили его, значит не верили что он может забить. да и по правде говоря без рикошета не забил бы. мне показался слишком слабый удар по силе. у Ювентуса нет игрока который готов с 20-25 метров распечатать на сегодня, поэтому Аллегри сваливается на навесы и удары в 1 касание.
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