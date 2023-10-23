7 лет назад Локателли забил победный гол за «Милан» «Ювентусу». Сегодня повторил трюк, но уже за «бьянконери»

Закольцевал.

Воспитанник «Милана» Мануэль Локателли впервые начал привлекаться к работе с первой командой еще в 16-летнем возрасте. Тогда главным тренером клуба был Массимилиано Аллегри.

В сезоне-2016/17 клуб возглавил Винченцо Монтелла, который доверял Локателли место в основе, о чем не пожалел.

🔴⚫️ 22 октября 2016 года , Мануэль Локателли красивым ударом в дальний угол забил гол в ворота «Юве» и принес команде победу со счетом 1:0. На тот момент «Милан» был не в лучшем состоянии и не претендовал на чемпионство, а «бьянконери» были действующими обладателями Скудетто.

Несмотря на достаточно юный дебют, из-за турбулентного и смутного времени в «Милане» игроку пришлось искать счастья в «Сассуоло», где благодаря Роберто Де Дзерби он нашел второе дыхание.

Спустя девять лет Локателли играет за «Ювентус», а тренирует его снова тот же тренер, который заметил его в Примавере и дал шанс прикоснуться к чему-то большему, чем просто игра за молодежку.