По данным La Gazzetta dello Sport, «Юве» решил продать нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В числе кандидатов на трансфер газета указала Шченсного. Издание утверждает, что Аллегри доволен поляком, но «бьянконери» готовы расстаться с голкипером, если клубу поступит достойное предложение.

Похоже, Войчехом заинтересовались в Мюнхене.

Как пишет Daily Mail, «Бавария» рассматривает возможность подписания Шченсного. По информации издания, в поляке Рекордмайстер видит идеальную замену Яну Зоммеру, который этим летом может отправиться в «Интер».

Мюнхенцам необходимо укрепить вратарскую позицию. Трудно сказать, в какой форме после перелома ноги вернется Мануэль Нойер. Нюбеля на сезон в аренду взял «Штутгарт». Ну а Зоммер, вероятно, отправится в Милан, если «Интер» и «Бавария» договорятся о сумме трансфера.

Контракт Шченсного с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 10 млн евро.

Окажется ли Войчех в Мюнхене? Насколько реалистичным вам кажется такой трансфер?