Полузащитник Хуан Куадрадо попрощался с «Ювентусом» после 8 лет в клубе.

Контракт 35‑летнего колумбийца истек 30 июня, теперь он получил статус свободного агента.

Куадрадо сыграл за «Ювентус» в 314 матчах, завоевал 11 трофеев, в прошлом сезоне он появлялся на поле в 47 матчах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Хуан поблагодарил клуб и болельщиков за годы, проведенные вместе.

«Благодарю Бога за историю большой любви, которая сегодня завершилась после 8 сезонов в футболке «Ювентуса».

Мы побеждали и радовались вместе, преодолевали непростые моменты, всегда стояли на защите этой легендарной черно-белой футболки.

За все эти особенные моменты я хочу поблагодарить болельщиков и клуб, большую семью, в которой я никогда не испытывал недостатка любви и уважения.

Теперь, спустя 314 матчей и 11 трофеев, поднятых к небу во славу Бога, пришла пора прощаться, хотя прощание с черно-белыми цветами не будет вечным.

Спасибо, «Ювентус»! Это было прекрасно! Fino alla fine! Панита,11», -написал футболист в социальных сетях.

Спасибо и удачи тебе, Хуан Куадрадо!